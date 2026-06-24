醫師：喝夠水 比喝什麼水更重要

門診裡，一位40多歲結石患者拿著一瓶鹼性離子水詢問：「醫師，我朋友說這種水可以化結石，我是不是該多喝這個？」也有在急診哀嚎的結石患者問：「我是不是以前喝太多礦泉水，才會得結石？」

貨架上「鹼性水」、「離子水」、「礦泉水」琳瑯滿目，甚至有歐美進口的昂貴品牌，到底要買哪一種？以國際泌尿科醫學的研究來看，真正和尿路結石最有關的是「有沒有喝夠水」，而不是「喝哪一種神奇的水」。

尿路結石形成，就是尿液中的鈣、草酸、尿酸等物質濃度太高，慢慢結晶沉澱。因此，美國與歐洲泌尿科醫學會等國際泌尿科治療指引強調：預防結石最重要的方法，就是增加每日飲水量，讓尿液保持稀釋。換句話說，「喝得夠」遠比「喝什麼」重要。

礦泉水會不會增加結石風險？大多數情況下，不會。雖然礦泉水含有鈣、鎂、鈉等礦物質，但一般市售礦泉水的含量，通常不足以直接造成結石。有些含鎂較高的水，理論上還可能稍微降低結石風險。不過，若是鈉含量很高的礦泉水，長期大量飲用，確實可能增加尿中鈣排泄，對部分容易結石的人較不理想。

有些上班族因工作忙碌整天憋尿，有些長輩怕一直跑廁所而少喝水，還有人只喜歡喝含糖飲料，這些情況都比「喝礦泉水」更容易提高結石風險。

有些人以為「鹼性水可以化掉結石」，其實某些特殊類型的結石，例如尿酸結石和尿液過酸有關，因此，如果能讓尿液酸鹼值提高，部分尿酸結石有機會被溶解。在醫療上，有時會使用檸檬酸鉀（potassium citrate）等藥物來鹼化尿液，但「醫療用鹼化治療」和「喝鹼性水」並不相同，不是所有結石都適合「鹼化」，像某些磷酸鈣結石患者，如果尿液變得太鹼，反而可能讓結石更容易形成。

預防結石最重要的，不是喝昂貴的神奇水，而是養成每天喝足量水的習慣，加上不過度憋尿，以及少高鹽高糖飲食。