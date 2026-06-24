1個月省20萬張紙 長庚永續醫院也讓病人便利

「請您用手機就可以簽名！」走進長庚醫院的民眾，對這句提醒或許已習以為常。但這句話背後，是從創辦人王永慶時代警衛巡邏順手關燈，一路到全國首例「永續循環箱」合作的減碳之路。從掛號、App查詢看診進度、電子支付，到電子處方箋QR Code領藥，長庚醫院讓減碳成為每位病人就醫的日常。

長庚醫療財團法人行政中心總執行長潘延健表示，永續不只是節能減碳，更重要的是讓病人獲得便利且高品質的醫療照護，同時對社會和環境都有益。

長庚自2018年推動「收據不主動列印」，長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦坦言，初期曾有民眾擔心影響報稅、理賠或繳費證明。長庚採取「不主動列印，而非不提供」原則，需要紙本者仍可補印；同時透過長庚e指通App整合掛號、繳費及看診資訊，讓就醫流程更便利。

2021達成病歷全面無紙化

七年下來，光林口長庚每月就少印20多萬張紙；2021年病歷全面無紙化後，一年減少1億3千萬張紙張使用，並省下510坪儲存空間。游進邦表示，好的數位轉型不是要求病人改變習慣，而是透過更好的服務設計，提供更友善的醫療體驗。

潘延健說，長庚自1996年成立節能管理組織，持續推動高效率空調、智慧能源管理及設備節能改善。2024年體系碳排放量降至19.3萬噸CO2e，較2022年減少約14%，更連續5年獲經濟部節能標竿獎，2025年參加TAISE台灣健康永續獎即奪下「最佳醫院典範獎」首獎與5項大獎。

除了院內節能，長庚也將目光轉向範疇三碳排放。游進邦指出，藥品、醫材、設備採購及物流運輸等間接排放，都是醫療服務的重要碳排來源。

長庚E指通App整合掛號查詢、看診資訊、數位同意書線上簽署及收據明細查詢等功能。記者許凱婷／攝影

5月完成門診碳足跡盤查

今年5月，長庚醫院完成林口院區「每人次門診服務」碳足跡盤查，並取得BSI第三方機構查證聲明書。下一步將擴展至住院、手術、CT及MRI等10項高碳排醫療服務，建立完整碳足跡地圖。

游進邦說：「第一次做門診要查700項藥品；第二次做住院時，其中有500項與門診重疊，就不用重查。」每次盤查都在累積基礎資料庫，最終讓碳管理不再是從零開始的苦工。

長庚將在7月8日，舉辦「綠色新局 鏈動永續」綠色供應鏈論壇，邀請供應商共同參與。配合衛福部「醫療品質與環境永續雙軸轉型示範計畫」，長庚將建立10項醫療服務碳足跡，同步推動藥品包裝簡化、電子仿單等措施，並透過標準化方法與實務經驗分享，逐步推廣至全國的醫療院所。

潘延健表示，長庚始終以「共好」看待供應鏈夥伴，攜手打造低碳且具韌性的醫療體系。