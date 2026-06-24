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88風災後多年爭議見曙光！屏東縣將率先採永久屋地籍、建照分割

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣將率先啟動永久屋地籍分割作業，預計分三年三期，圖為瑪家鄉禮納里部落。記者劉星君／攝影
屏東縣將率先啟動永久屋地籍分割作業，預計分三年三期，圖為瑪家鄉禮納里部落。記者劉星君／攝影

十七年前莫拉克風災重創屏東原鄉部落，縣內設置八處永久屋基地，但多年來因地籍引發繼承、難以擴建、使用範圍不清等問題，屏縣府將率先於今年下半年起分三年採分區啟動永久屋地籍分割，總經費六七六五萬元；另外霧台鄉阿禮、吉露部落在長治百合永久屋自建基地，七月五日將與核定戶訂簽約，後續可申請建照

縣議員杜仁勇昨在議會質詢關切永久屋地籍分割、霧台鄉長治百合部落永久屋的阿禮、吉露部落自建屋興建進度，杜仁勇說，永久屋面臨居住不足等問題，族人擔心地籍分割變成紙上作業。

屏東縣八處永久屋基地一三三九戶、六十七戶公共建物，合計一四○六戶，原民處長陳美鈴說，去年底完成永久屋地籍分割先期規畫報告，推動地籍分割與建物分照作業，讓每戶擁有獨立地號及使用執照，今年下半年起採三年分區啟動地籍分割、建物分照。第一期九棚、新來義部落，共三三一戶，經費一七二五萬元；第二期明年長治百合、吾拉魯滋基地，共四二八戶，經費二一四○萬元；第三期二○二八年辦理禮納里、中興、高士及新豐四處基地、五八○戶，經費二九○○萬元。

「屏東縣是全國第一個做永久屋地籍分割、建照分割的縣市」，陳美鈴表示，住戶未來有整建、重建或擴建需求，不必再與鄰戶協商共用建照，可依自身需求辦理。

針對自建屋，陳美鈴說，阿禮、吉露部落共九十七戶地籍分割去年底完成，自建屋公共設施工程今年四月已驗收，七月五日下午四時辦說明會，向自建屋核定戶說明長治百合備災用地權利義務，簽約後族人可接洽建築師，申請建照，簽約日起次日的五年內完成興建。

屏東 族人 屏東縣 原鄉部落 建照 八八風災

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