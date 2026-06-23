快訊

不僅3奈米！傳台積電先進製程晶片將全面漲價 「範圍曝光」超出預期

只在乎半導體？紐時記者新書曝川普私下談話 稱不會為台灣而戰

三鶯線獲准營運蘇巧慧搶先宣布 藍轟搶功、行政不中立

聽新聞
0:00 / 0:00

醫界也有「鐵拳教育」 醫師曝5類看診患者：遇到這種要求一律打槍

聯合新聞網／ 綜合報導
看診示意圖。圖／AI生成
看診示意圖。圖／AI生成

韓劇《鐵拳教育》中以強硬方式修理惡質師生的情節引發討論。分泌專科醫師蔡明劼也在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」借題分享醫療現場的「再教育」時刻，直言醫師常被要求「視病猶親」，但實際看診時也會遇到不配合治療、情緒失控或浪費醫療資源的患者，讓醫療人員壓力不小。他強調，醫師的專業是治病，不是討好患者。

蔡明劼表示，自己從醫學中心到基層診所，一轉眼已有12年經驗，也早已認清，面對錯誤醫療觀念不能一味退讓。他舉例五種缺乏觀念的患者，第一類有些患者血糖、血壓控制得很差，卻只想圖方便，狂吵要求一次拿3個月慢性處方箋。遇到這類狀況，他一律直接打槍，先開1個月藥物，要求患者回家按時吃藥、調整作息，下個月回診抽血，若改善再討論是否開立3個月慢箋。

第二類則是膽固醇高到嚇人，卻堅持不想吃藥的患者。蔡明劼指出，若醫師已完成檢查、分析風險，也明確告知中風或心肌梗塞等可能後果，患者仍拒絕治療，他會在病歷上清楚記載「患者拒絕用藥」，因為醫療是雙向合作，醫師提供專業建議，但風險最終仍由患者自己承擔，「有病的人是你，我絕對不會拜託病人吃藥」。

第三類是等候時在掛號處咆哮「等太久、醫師看太慢」的患者。蔡明劼表示，看診慢是因為問診、檢查與衛教都需要嚴謹處理，「還是你希望我每個人都快刷1分鐘？」。若遇到鬧得太過分的患者，他甚至會請櫃檯退掛，請對方去別的醫療院所。

第四類是像買菜一樣到處逛醫院、診所的「Doctor Shopping」患者。他指出，健保雲端藥歷能查到患者在哪裡拿過藥、做過檢查，若明明已在別處拿過相同藥物，還要求再開慢箋，「裝傻叫我開慢箋？門都沒有」，他不會配合；若短時間內已做過抽血檢查，也不會重複安排，以免浪費醫療資源。

第五類則是焦慮爆表、同一個問題反覆問十遍的患者。蔡明劼說，若同樣答案已反覆說明多次，患者仍聽不進去，代表焦慮可能已超出生理疾病範圍，他會建議對方改掛身心科或尋求心理諮商協助，「我的專長是找出病因對症下藥，而不是當你的情緒垃圾桶」。他強調，分享這些看診日常不是為了製造醫病對立，而是希望求醫過程中，醫師與患者都能給彼此最基本的尊重。

網友們紛紛回應，「太多人被健保慣壞了」、「如果看病價跟國外一樣高，一定不敢這麼做」，也有人說「理性的『鐵拳醫療』」、「台灣刁民兼巨嬰就是要這樣教」。

延伸閱讀

頸圈戴10年、無法站立！45歲女查無病因 醫揪出問題在「心裡」

看診靠AI？他見醫師拿手機照稿唸 傻眼直呼：以後不敢再來了

台大創院百年首見 中醫進駐護理之家床邊看診逾240人次

老師拒看「鐵拳教育」理由好心酸 同業曝班級追劇 感受到學生轉變

相關新聞

黃、紅、紫地瓜差在哪？營養師揭3色營養密碼 水煮、烘烤差很大

地瓜富含膳食纖維，不少人會選擇當作正餐主食來取代白飯或麵食。營養師高敏敏表示，台灣一年四季都吃得到地瓜，常見的黃地瓜、紅地瓜與紫地瓜，每100公克熱量約為114至122大卡，差異不大，但各自含有的維生素、植化素及膳食纖維不同，可依個人需求選擇適合的種類。

手機瓜分關愛？研究指家長「螢幕分心」 恐削弱青少年安全感與信任度

現代父母常擔心孩子的「螢幕使用時間」，但一項發表於《心理學前沿》的最新研究卻將焦點轉向了照顧者本身。

三鶯線獲准營運蘇巧慧搶先宣布 藍轟搶功、行政不中立

交通部今正式核准新北捷運3鶯線營運，新北市政府原規畫於明早市政會議對外宣布相關訊息，不過民進黨新北市長參選人蘇巧慧晚間率先在臉書公布消息，並細數中央及地方推動歷程，引發藍營批評行政不中立及搶收割建設成果。

醫界也有「鐵拳教育」 醫師曝5類看診患者：遇到這種要求一律打槍

韓劇《鐵拳教育》中以強硬方式修理惡質師生的情節引發討論。分泌專科醫師蔡明劼也在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」借題分享醫療現場的「再教育」時刻，直言醫師常被要求「視病猶親」，但實際看診時也會遇到不配合治療...

陸製「三無食品」亂竄 食藥署下架電商產品4千件 擬修個人攜帶上限

監察院日前發布調查報告，要求衛福部、財政部關務署、經濟部國貿署及數發部，就中國大陸製食品於我國實體及電商平台非法販售，衍生食安疑慮件討改進。衛福部食藥署食品組組長許朝凱指出，這類違規中國大陸食品，主要違法樣態為民眾依自用規定以郵包購入或自行攜回，已積極研議管制措施，將調整「個人合理自用量」標準。

好熱！ 環境部6月29日首辦「40度極端高溫」跨部會兵棋推演

時序甫入6月下旬，歐洲已提前出現破紀錄極端高溫，法國6月均溫刷新紀錄、逾千所學校停課，單日高溫突破42度並奪走至少18條人命。環境部表示，極端高溫已非單純氣象事件，台灣5月份也有多地創下歷史高溫紀錄，環境部將於6月29日正式啟動「台灣首次40度極端高溫應變演練」，將情境基準直接拉高至攝氏40度，模擬未來台灣可能面對極端的熱浪衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。