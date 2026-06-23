醫界也有「鐵拳教育」 醫師曝5類看診患者：遇到這種要求一律打槍

韓劇《鐵拳教育》中以強硬方式修理惡質師生的情節引發討論。分泌專科醫師蔡明劼也在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」借題分享醫療現場的「再教育」時刻，直言醫師常被要求「視病猶親」，但實際看診時也會遇到不配合治療、情緒失控或浪費醫療資源的患者，讓醫療人員壓力不小。他強調，醫師的專業是治病，不是討好患者。

蔡明劼表示，自己從醫學中心到基層診所，一轉眼已有12年經驗，也早已認清，面對錯誤醫療觀念不能一味退讓。他舉例五種缺乏觀念的患者，第一類有些患者血糖、血壓控制得很差，卻只想圖方便，狂吵要求一次拿3個月慢性處方箋。遇到這類狀況，他一律直接打槍，先開1個月藥物，要求患者回家按時吃藥、調整作息，下個月回診抽血，若改善再討論是否開立3個月慢箋。

第二類則是膽固醇高到嚇人，卻堅持不想吃藥的患者。蔡明劼指出，若醫師已完成檢查、分析風險，也明確告知中風或心肌梗塞等可能後果，患者仍拒絕治療，他會在病歷上清楚記載「患者拒絕用藥」，因為醫療是雙向合作，醫師提供專業建議，但風險最終仍由患者自己承擔，「有病的人是你，我絕對不會拜託病人吃藥」。

第三類是等候時在掛號處咆哮「等太久、醫師看太慢」的患者。蔡明劼表示，看診慢是因為問診、檢查與衛教都需要嚴謹處理，「還是你希望我每個人都快刷1分鐘？」。若遇到鬧得太過分的患者，他甚至會請櫃檯退掛，請對方去別的醫療院所。

第四類是像買菜一樣到處逛醫院、診所的「Doctor Shopping」患者。他指出，健保雲端藥歷能查到患者在哪裡拿過藥、做過檢查，若明明已在別處拿過相同藥物，還要求再開慢箋，「裝傻叫我開慢箋？門都沒有」，他不會配合；若短時間內已做過抽血檢查，也不會重複安排，以免浪費醫療資源。

第五類則是焦慮爆表、同一個問題反覆問十遍的患者。蔡明劼說，若同樣答案已反覆說明多次，患者仍聽不進去，代表焦慮可能已超出生理疾病範圍，他會建議對方改掛身心科或尋求心理諮商協助，「我的專長是找出病因對症下藥，而不是當你的情緒垃圾桶」。他強調，分享這些看診日常不是為了製造醫病對立，而是希望求醫過程中，醫師與患者都能給彼此最基本的尊重。

網友們紛紛回應，「太多人被健保慣壞了」、「如果看病價跟國外一樣高，一定不敢這麼做」，也有人說「理性的『鐵拳醫療』」、「台灣刁民兼巨嬰就是要這樣教」。