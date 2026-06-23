快訊

通過了！交通部准予捷運三鶯線營運 確切通車日正在研擬中

北市萬華命案！男遭匕首捅背送醫不治 凶嫌被逮稱不滿對方找他女友

紐時記者新書披露馬斯克憂台海衝突 籲川普將晶片廠移出台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

陸製「三無食品」亂竄…食藥署下架電商產品4千件 擬修個人攜帶上限

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署食品組組長許朝凱指出，這類違規中國大陸食品，一大違法樣態為民眾依自用規定以郵包購入或自行攜回，已啟動評估，將調整「個人合理自用量」標準。本報資料照片。
衛福部食藥署食品組組長許朝凱指出，這類違規中國大陸食品，一大違法樣態為民眾依自用規定以郵包購入或自行攜回，已啟動評估，將調整「個人合理自用量」標準。本報資料照片。

監察院日前發布調查報告，要求衛福部、財政部關務署、經濟部國貿署及數發部，就中國大陸製食品於我國實體及電商平台非法販售，衍生食安疑慮件討改進。衛福部食藥署食品組組長許朝凱指出，這類違規中國大陸食品，主要違法樣態為民眾依自用規定以郵包購入或自行攜回，已積極研議管制措施，將調整「個人合理自用量」標準。

監委報告指出，中國大陸製未經許可輸入、含過量添加物之蠟瓶糖、螺螄粉、辣條、麻辣花生等零食，不但沒有申報查驗資料，亦非經濟部公告准許輸入之中國貨品，多為無生產日期、廠家、地址的「三無產品」，卻屢見於我國實體通路及電商平台違規販售，衍生諸多食安疑慮。

監委報告進一步指出，衛福部查緝方式為透過關鍵字搜索，於查獲違規後協調電商平台配合下架，卻未課予電商平台業者審核上架商品之責任義務。

許朝凱指出，這類非法食品來源，分為個人包裹「輸入」及旅客歸國時「帶入」二類，部分不肖業者以個人自用免檢驗方式，行「商業輸入販售行為之實」，食藥署可利用身分證比對，針對同一民眾頻繁輸入同一地址中國大陸食品進行查緝，杜絕非法行為；至於旅客合法攜入國大陸食物，目前上限為1000美元、6公斤以下，食藥署已啟動研議，將盡快調整此「合理自用量」。

食藥署指出，112年至114年間稽查未經輸入查驗之中國大陸食品，共計3萬3903家次業者，查獲135家次業者違規。許朝凱指出，前述案件已全數由地方衛生局依法處辦，未來將持續督導地方政府衛生局加強查察；查獲違規者，現場要求下架不得販售並依法處辦；如涉走私，併函送財政部關務署查辦。

至於電商平台，食藥署115年6月中旬以中國大陸食品相關關鍵字，全面檢視國內18家電商平台，請業者全面檢視並下降疑似涉及違規輸入、不得輸入台灣的中國大陸製食品及商品。截至目前，包括MOMO購物網、蝦皮購物、PChome線上購物、樂天市場、friDay購物及露天市集等電商平台，累計下架3954件相關商品。

許朝凱指出，將持續追蹤各平台辦理情形，並加強網路巡查及監控作業，若發現疑涉違反食品安全衛生管理法相關規定情事，將移請權責機關依法查處，以維護食品安全及消費者權益。

食藥署 電商 衛福部

延伸閱讀

中市鼎王麻辣鍋接連發生食安事件 食安處列重點追蹤查核對象

腎病用藥「克裏美淨」預防性回收 食藥署緊急回收138萬餘錠

診所賣保養品 要繳營業稅

大陸黃魚動物用藥違規、蛋糕盒螢光劑超標 邊境攔截退運銷毀

相關新聞

黃、紅、紫地瓜差在哪？營養師揭3色營養密碼 水煮、烘烤差很大

地瓜富含膳食纖維，不少人會選擇當作正餐主食來取代白飯或麵食。營養師高敏敏表示，台灣一年四季都吃得到地瓜，常見的黃地瓜、紅地瓜與紫地瓜，每100公克熱量約為114至122大卡，差異不大，但各自含有的維生素、植化素及膳食纖維不同，可依個人需求選擇適合的種類。

手機瓜分關愛？研究指家長「螢幕分心」 恐削弱青少年安全感與信任度

現代父母常擔心孩子的「螢幕使用時間」，但一項發表於《心理學前沿》的最新研究卻將焦點轉向了照顧者本身。

陸製「三無食品」亂竄 食藥署下架電商產品4千件 擬修個人攜帶上限

監察院日前發布調查報告，要求衛福部、財政部關務署、經濟部國貿署及數發部，就中國大陸製食品於我國實體及電商平台非法販售，衍生食安疑慮件討改進。衛福部食藥署食品組組長許朝凱指出，這類違規中國大陸食品，主要違法樣態為民眾依自用規定以郵包購入或自行攜回，已積極研議管制措施，將調整「個人合理自用量」標準。

好熱！ 環境部6月29日首辦「40度極端高溫」跨部會兵棋推演

時序甫入6月下旬，歐洲已提前出現破紀錄極端高溫，法國6月均溫刷新紀錄、逾千所學校停課，單日高溫突破42度並奪走至少18條人命。環境部表示，極端高溫已非單純氣象事件，台灣5月份也有多地創下歷史高溫紀錄，環境部將於6月29日正式啟動「台灣首次40度極端高溫應變演練」，將情境基準直接拉高至攝氏40度，模擬未來台灣可能面對極端的熱浪衝擊。

「第五級保全」入校查緝毒品 EdYouth憂衝擊學生權益：應說明職責

行政院近日宣布多項掃毒政策，預計於校園內納入「第五級保全」，使具一定體力和能力的退休軍警人員，協助學校查緝毒品與毒駕，並與警方、憲兵與調查單位進行聯防，讓警察在有情資時可入校查緝。學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會擔心會衝擊學生權益，呼籲教育部應明確說明其職責與法律依據等。

吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀 一開始以為搞錯了

台大醫學院院長、腸胃科權威吳明賢今因「到院前心肺功能停止」（OHCA）送醫急救，據悉今天清晨於家中被發現心肌梗塞而就醫，仍在加護病房未脫離危險期。衛福部長石崇良今聞訊表示，前兩天端午節才和吳明賢一起吃飯，聚餐時並沒有發現吳明賢有異樣，一開始看到新聞還以為是同名同姓的人，盼各界為吳明賢祈福、集氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。