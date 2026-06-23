陸製「三無食品」亂竄…食藥署下架電商產品4千件 擬修個人攜帶上限

監察院日前發布調查報告，要求衛福部、財政部關務署、經濟部國貿署及數發部，就中國大陸製食品於我國實體及電商平台非法販售，衍生食安疑慮件討改進。衛福部食藥署食品組組長許朝凱指出，這類違規中國大陸食品，主要違法樣態為民眾依自用規定以郵包購入或自行攜回，已積極研議管制措施，將調整「個人合理自用量」標準。

監委報告指出，中國大陸製未經許可輸入、含過量添加物之蠟瓶糖、螺螄粉、辣條、麻辣花生等零食，不但沒有申報查驗資料，亦非經濟部公告准許輸入之中國貨品，多為無生產日期、廠家、地址的「三無產品」，卻屢見於我國實體通路及電商平台違規販售，衍生諸多食安疑慮。

監委報告進一步指出，衛福部查緝方式為透過關鍵字搜索，於查獲違規後協調電商平台配合下架，卻未課予電商平台業者審核上架商品之責任義務。

許朝凱指出，這類非法食品來源，分為個人包裹「輸入」及旅客歸國時「帶入」二類，部分不肖業者以個人自用免檢驗方式，行「商業輸入販售行為之實」，食藥署可利用身分證比對，針對同一民眾頻繁輸入同一地址中國大陸食品進行查緝，杜絕非法行為；至於旅客合法攜入國大陸食物，目前上限為1000美元、6公斤以下，食藥署已啟動研議，將盡快調整此「合理自用量」。

食藥署指出，112年至114年間稽查未經輸入查驗之中國大陸食品，共計3萬3903家次業者，查獲135家次業者違規。許朝凱指出，前述案件已全數由地方衛生局依法處辦，未來將持續督導地方政府衛生局加強查察；查獲違規者，現場要求下架不得販售並依法處辦；如涉走私，併函送財政部關務署查辦。

至於電商平台，食藥署115年6月中旬以中國大陸食品相關關鍵字，全面檢視國內18家電商平台，請業者全面檢視並下降疑似涉及違規輸入、不得輸入台灣的中國大陸製食品及商品。截至目前，包括MOMO購物網、蝦皮購物、PChome線上購物、樂天市場、friDay購物及露天市集等電商平台，累計下架3954件相關商品。

許朝凱指出，將持續追蹤各平台辦理情形，並加強網路巡查及監控作業，若發現疑涉違反食品安全衛生管理法相關規定情事，將移請權責機關依法查處，以維護食品安全及消費者權益。