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OPENTIX年度數據報告 音樂劇「悲慘世界」售票奪冠

中央社／ 台北23日電

國內藝文售票平台「OPENTIX 兩廳院文化生活」2025年度數據報告出爐，寬宏藝術主辦音樂劇「悲慘世界」40周年紀念版音樂會世界巡演售票超過4萬張奪冠，堪稱表演藝術觀眾最愛。

其次分別為狂美「宮崎駿動畫配樂II」交響音樂會，售票數3萬張以上居次；吳念真國民戲劇「人間條件四」一樣的月光售票數2萬張以上，位居第三。

「OPENTIX 兩廳院文化生活」2025年度數據報告顯示，2025年台灣藝文消費市場規模穩定且核心觀眾消費力持續激增，全年總票房以20.3億元創下歷年新高，整體售出票數約210.7萬張，消費會員數穩健成長至 36.4萬人。

數字顯示「回購客」占比首度破五成並貢獻高達七成票房，成為市場成長的關鍵助力。在文化幣政策部分則帶動了新世代能量，2025年13至22歲的青年消費會員數達4萬人（占13%），年增16%，為所有年齡層中成長最顯著的客群。文化幣政策也展現留存效應，催生近五成青年會員在抵用後持續自費回流。

「OPENTIX 兩廳院文化生活」2025年度數據報告由國立陽明交通大學統計學研究所高竹嵐教授研究團隊協力製作，深入觀測近三年國內藝文市場規模與消費趨勢變化。報告也打破「中南部觀眾都接近開演才買票」的多年都市傳說，根據北中高購票曲線，中南部觀眾沒有比較晚買票。

高竹嵐表示，根據這次數據分析各主要城市在音樂、戲劇、舞蹈、親子等類別的「距離開演天數與累積購票比例」曲線，結果顯示不論是台北市、台中市或高雄市，多數城市的累積購票比例皆呈現「逐步累積」，而非完全等到最後一週才購票。報告以數字打破都市傳說，也協助團隊精準掌握售票樣態。

音樂劇 吳念真 兩廳院

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