台動畫「歡迎來到朵莉之家」 獲選安錫影展開幕片

2026安錫國際動畫影展與市場展正在法國登場，台灣動畫有「歡迎來到朵莉之家」入圍官方競賽另類長片競賽單元並獲選為開幕片，也有4部台灣作品打進影展競賽舞台。

台灣原創動畫今年在官方競賽單元表現亮眼，其中由游智皓、傅睿邨、劉育樹執導的「歡迎來到朵莉之家」，結合真人動捕與2D動畫，展現奇詭淒美的視覺美學，曾獲文化內容策進院前期內容開發支持與國發基金投資。

文策院董事長王時思今天透過新聞稿表示，台灣的科技素養是動畫跨越國界的重要武器，「我們不僅要帶領作品出海，更要成為鏈結全球的『後盾』。」台灣正將優質內容嵌入「全球影視生產鏈」，讓獨有的文化溫度，藉由先進技術成功轉化為商業敘事。

除「歡迎來到朵莉之家」外，還有導演謝文明的異色動畫「螳螂」及導演陳亭叡的台英合製短片「你不在這個蛋糕裡」，分別入圍「午夜單元」與「WTF 單元」。

導演連俊傑的劇集「芽芽樂團」則入圍「電視電影競賽單元」；導演吳澄澤探討性別流動的短片「我不是一個形狀」則入圍「畢製組競賽單元」。

文策院在安錫市場展另設立台灣館，匯集41家業者、61件作品參展，期間舉辦「台灣提案專場」及「台灣影視作品發布會」2場活動，並首度合作市場展設立「TCCF Prize」獎項，期盼全面推動跨國合製與全球資源鏈結。

在市場展提案專場中，來自北藝大的導演黃家怡以實驗動畫「共鳴」入選「學生提案」，以儀式幻境探討聲音與獻祭真相。文策院表示，將持續藉由開發版權與商務合作，進一步強化台灣動畫內容在全球市場的辨識度與競爭力。