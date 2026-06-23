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好熱！ 環境部6月29日首辦「40度極端高溫」跨部會兵棋推演

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部將於6月29日正式啟動「台灣首次40度極端高溫應變演練」，將情境基準直接拉高至攝氏40度，模擬未來台灣可能面對極端的熱浪衝擊。 圖／聯合報系資料照
環境部將於6月29日正式啟動「台灣首次40度極端高溫應變演練」，將情境基準直接拉高至攝氏40度，模擬未來台灣可能面對極端的熱浪衝擊。 圖／聯合報系資料照

時序甫入6月下旬，歐洲已提前出現破紀錄極端高溫，法國6月均溫刷新紀錄、逾千所學校停課，單日高溫突破42度並奪走至少18條人命環境部表示，極端高溫已非單純氣象事件，台灣5月份也有多地創下歷史高溫紀錄，環境部將於6月29日正式啟動「台灣首次40度極端高溫應變演練」，將情境基準直接拉高至攝氏40度，模擬未來台灣可能面對極端的熱浪衝擊。

環境部指出，由於高溫目前尚未納入「災害防救法」的法定天然災害，環境部已於4月27日順利完成規畫研討會，第二階段將邀集中央部會與地方政府，針對極端高溫衍生出的社會連鎖危機進行深度兵棋推演，包括模擬40度高溫連續3日所衍生的大量熱傷害就醫、停電、交通及軌道過熱等複合式衝擊，檢視中央與地方的分工及應變協調機制，也促使各部會及早盤點權責、超前整備，建立跨部門協同應變的默契與量能。

環境部指出，另將於7月擇定一縣市政府，合作辦理首次跨部會及中央地方的高溫實兵演練，由地方主導現場應處及中央部會支援。本次演練的實戰成果與檢討經驗，未來將正式納入「第4期國家氣候變遷調適行動計畫」高溫專章，作為我國未來長期抗高溫的法定行動框架。

高溫 環境部 人命

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