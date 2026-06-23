日鋼琴家牛田智大7月訪台 演繹布拉姆斯晚年樂音

牛田智大從音樂神童蛻變為日本最受矚目的鋼琴家之一，被粉絲暱稱為「國民弟弟」，7月將訪台舉行獨奏會。音樂會將以德國作曲家布拉姆斯為主題，展現布拉姆斯晚年的創作精華。

鵬博藝術總經理徐鵬博今天告訴中央社記者，他過去長期觀察牛田智大的演出，這幾年無論是參加英國里茲鋼琴大賽或是波蘭蕭邦國際鋼琴大賽的幾輪演出，都有相當節制而高貴的琴音，「像清泉一般，這樣的聲音在這個世代是很少見」。

這次音樂會以布拉姆斯（J. Brahms）晚期鋼琴作品為主題，演出「七首幻想曲，作品116」、「三首間奏曲，作品117」、「六首鋼琴小品，作品118」及「四首鋼琴小品，作品119」等經典作品。

牛田智大說，演奏這些作品最重要的不是技巧展示，而是如何透過聲音傳達作曲家細膩而真實的情感。

牛田智大表示，布拉姆斯晚期作品看似平靜，實則蘊含極其深刻的情感力量，「每一首作品都像是一段人生回憶，既有對過往歲月的凝視，也有對生命終章的沉思」。

徐鵬博表示，牛田智大的演奏有著完整且強烈的「訴說感」，這點在演奏布拉姆斯的作品時更能打動人，牛田智大今年就以這套訪台曲目在日本巡迴演出，評價一直很好。

牛田智大1999年出生，成長於上海與東京，6歲開始公開演出，12歲發行首張個人專輯之後，迅速成為日本古典樂壇備受關注的新秀。2018年拿到濱松國際鋼琴大賽第二名及觀眾獎。2025年牛田智大挑戰蕭邦鋼琴大賽，雖然最終未能獲獎，但已經可以感受他琴聲裡的成長。

「音之凝鍊－牛田智大與布拉姆斯晚期鋼琴小品」音樂會將於7月1日演出，地點在台北國家音樂廳。