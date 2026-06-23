台大醫學院院長吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀

台大醫學院院長、腸胃科權威吳明賢今因「到院前心肺功能停止」（OHCA）送醫急救，據悉今天清晨於家中被發現心肌梗塞而就醫，仍在加護病房未脫離危險期。衛福部長石崇良今聞訊表示，前兩天端午節才和吳明賢一起吃飯，聚餐時並沒有發現吳明賢有異樣，一開始看到新聞還以為是同名同姓的人，盼各界為吳明賢祈福、集氣。

石崇良表示，今天聽到吳明賢因OCHA送醫時，心想「有沒有搞錯？」一開始還想應該是同名同姓，但後續與台大醫院求證才證實此事。

他說，兩天前端午節時，他才吳明賢院長一起吃飯，當時並沒有發現他有任何的異樣，而且吳明賢的年紀也才多他一到兩歲，一直以來也都沒有聽過吳明賢的身體有出狀況，得知他OHCA一事，感到相當震驚。

石崇良說，自己在台大醫院擔任內科住院醫師時，吳明賢是當時的內科總醫師，兩人認識許久，關係猶如學長、學弟，又像老師及學生。

而且在他擔任台大醫院第三年住院醫師時，醫院治療一位罹患胰臟癌的女性，這位患者最後也成為他的岳母，當時，吳明賢因擔任總醫師巡房，也曾治療過他的岳母，也讓兩人的關係更加緊密。

石崇良說，在他的心中，吳明賢是「俠醫」，是有俠客心腸的良醫，同時，他也是一位很開朗的人，與別人說話很直接，完全是真性情的表露，即便是開會時，也是「有什麼話，就說什麼話」，是一個不會「藏話」的人。他希望大家為吳明賢祈福、集氣、加油。