台大醫學院院長吳明賢病危搶救 嘉中校友集氣祈福盼度難關

台大醫學院院長、台大醫院前院長，國內腸胃科權威吳明賢今天驚傳OHCA「到院前心肺功能停止」送醫急救。消息傳出，醫界、學界及各界人士無不震驚，紛紛為這位長年奉獻醫療與醫學教育重量級人物集氣祈福，希望他能挺過人生最艱難的一關。

出身嘉義的吳明賢是嘉義高中傑出校友，1982年嘉中畢業考取台大醫學系，憑藉優異學術與臨床表現，在國內腸胃醫學領域建立崇高地位，先後擔任台大醫院院長及台大醫學院院長。得知老同學病危，嘉中總務主任、吳明賢同屆同學葉國宗震驚。他表示，大家籌備明年畢業45周年同學會，沒想到突然傳出吳明賢病危住院，同學們感到錯愕沉重。許多校友、親友及同窗好友得知後，紛紛透過電話、社群媒體互相轉告，為吳明賢集氣祝福。

葉國宗指出，吳明賢肩負繁重行政職務，不僅致力臨床醫療工作，也長期關心台灣醫療環境與醫學教育發展，奔走各項公務與學術活動之間，對國家醫療政策及人才培育投入極大心力。如今健康亮紅燈，讓大家感到格外不捨。

吳明賢2024年返鄉參與健康講座，與健康基金會董事長劉輝雄在嘉市府倡導健康生活習慣重要性；2025年10月受邀在嘉市立博物館「桃城文學什光紀」閱讀講座，以「從醫者、旅人到書寫者」為題，分享多年行醫歷程與人生體悟。

吳明賢回憶青年時期受武俠小說影響，立志「以醫行俠」。他認為醫術不僅是技術，更是「弘道」實踐，為病患追求最大幸福的「至善」，正是俠義精神具體化。他的新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」記錄多年行醫歷程與信念，期望喚起讀者對人性善良與智慧的敬意，並在困境中仍懷抱向上的憧憬。

醫學研究方面，吳明賢是國際知名學者。他長期投入幽門螺旋桿菌與胃癌防治研究，率領團隊建立除菌處方成長期實證，透過大規模實證研究成功降低感染率與胃癌發生率，讓台灣經驗成為國際醫學界的重要典範。他也多次公開強調，未來醫學應從疾病治療走向預防醫學，透過健康管理與良好生活習慣守護全民健康。

如今傳出病危，不少聽過他演講、受其提攜學生與醫護人員集氣祈福，希望這位一生守護病患、照亮醫界的醫者，能夠展現堅強生命力，脫離險境，重返他熱愛的醫療與教育崗位。