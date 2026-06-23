旅遊旺季將至 申請美國ESTA、加拿大eTA須經官方網站

暑假為民眾出國旅遊高峰，外交部提醒，赴美國、加拿大旅遊前，務必經由官方網站申請ESTA或eTA等電子旅行授權，以避免被不實代辦網站或詐騙網站收取高額費用。

有網友在論壇發文指出，在搜尋引擎打「ESTA申請」，點進第一個網頁就開始填資料進入申請程序，也刷了卡，但刷卡當下網站並未告知費用，也沒有揭露是第三方代辦網站，直到銀行通知才知被刷了115美元，遠高於美國政府公告的ESTA費用40.27美元。

外交部提醒，民眾透過「旅行授權電子系統」（ESTA）赴美，建議務必至美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP）官網辦理，切勿至未經官方認證的私營網站（網址結尾為.org或.com等 ）申辦，以免受騙或遭收取額外費用。

依據美國在台協會（AIT）官網所公布的「嚴防ESTA詐騙」公告，CBP官網的ESTA申請網站是美國官方唯一授權的ESTA申請平台。目前網路上有未經美國政府授權的第三方網站，藉由代為提交ESTA申請並收取額外費用營利，此類私營網站雖可提供部分ESTA資訊及代辦服務，但未獲美國政府授權，也不是美國政府附屬機構。

若已透過第三方網站申請ESTA，AIT官網建議先前往上述CBP官網，並輸入申請人的ESTA申請編號，以確認所獲發的旅行許可狀態在系統中是否正確。如需更多ESTA相關資訊，可參考外交部官網「美國免簽專區」。

至於加拿大「電子旅行授權許可證」（eTA），外交部說明，務必至加拿大政府官方網站申請eTA，以避免被不實代辦網站收取高額費用。申請加拿大eTA費用為加幣7元 （約合新台幣158元），審核約需3個工作天，因個案處理時間不同，建議至少於出發30天前申請，以預留可能需補件或等待審核的時間。

外交部提到，若申請時輸入錯誤個人資訊 （如護照號碼、申請人英文姓名等）將無法登機，需重新申請eTA，填寫時請再三確認資訊正確。如需更多eTA相關資訊，可參考外交部官網的「加拿大簽證及入境須知」。

外交部官網「美國免簽專區」（https://www.mofa.gov.tw/theme.aspx?n=223&s=13 ）

加拿大政府官方網站（https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html?utm_source=slash-eta_ave&utm_medium=short-url-en&utm_campaign=etacitizenship/services/visit-canada/eta.html?utm_source=slash-https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html?utm_source=slash-eta_ave&utm_medium=short-url-en&utm_campaign=eta）

外交部官網「加拿大簽證及入境須知」（https://www.mofa.gov.tw/CountryInfo.aspx?CASN=4&n=165&sms=33&s=51&tabs=FB09C9C041E34414https://www.mofa.gov.tw/CountryInfo.aspx?CASN=4&n=165&sms=33&s=51&tabs=FB09C9C041E34414）

美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP）官網（https://www.cbp.gov/）