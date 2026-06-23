手機瓜分關愛？研究指家長「螢幕分心」 恐削弱青少年安全感與信任度

現代父母常擔心孩子的「螢幕使用時間」，但一項發表於《心理學前沿》的最新研究卻將焦點轉向了照顧者本身。該研究針對全美600名12至17歲的青少年進行調查，結果發現，當青少年「主觀感受到」父母或照顧者經常因滑手機而分心時，他們在人際關係中更容易產生「不安全依附型態」，常伴隨著對情感關係的焦慮，或傾向於在情感上退縮與疏離。

根據CNN報導，喬治華盛頓大學臨床副教授莉娜·溫（Leana Wen）醫師指出，「依附關係」是發展心理學的核心概念，指的是孩子對照顧者的信任與情感紐帶。雖然青少年正處於追求獨立的階段，但他們仍極度需要信任的成年人提供情感支持。研究強調，影響關鍵不在於父母客觀的使用手機時數，而是孩子在試圖分享生活點滴或共進晚餐時，因父母頻繁查看訊息、缺乏眼神接觸，進而產生「被忽視」或「順位被排在手機之後」的被剝奪感。

不過，這項研究僅呈現相關性，並非因果關係。溫醫師解釋，這不代表父母用手機就會直接導致孩子心理生病，背後可能交織著父母壓力過大、家庭原本就溝通不良，或是心思敏感的孩子對照顧者的「缺席」更為放大。

面對數位時代的職場與生活需求，溫醫師強調父母不必感到過度內疚。孩子需要的並非24小時不間斷的陪伴，而是高品質、全神貫注的互動。對此，她建議家庭可以建立固定「無螢幕時間與空間」（如用餐或臥室），並在因公必須處理手機時提前向孩子說明，最後透過「言傳身教」展現健康的數位使用習慣，引導孩子在充滿科技干擾的世界中，仍能感受到被看見與被重視。

隨著手機、平板、筆電等個人隨身電子工具發展越來越普及，我們每日接觸電子產品的時間也逐漸增加。本站曾報導，隨著網路的發展和普及網路成癮的問題已漸漸是多數家庭需要面對的問題，有醫生也針對此現象開班授課指導家長們如何應對和孩子之間因網路而衍伸的情感問題。雖然網路世界精采萬分，也能藉此媒介吸收許多新知，不過每天在虛擬和現實中的時間還是要有所平衡，才能擁有健康的身心和人際關係。