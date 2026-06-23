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耗資35億馬太鞍溪橋2階段完工 力拚年底通車、200年防洪標準

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
馬太鞍溪橋梁重建工程持續推進，今年底完成北上線雙向通車。圖／交通部提供
馬太鞍溪橋梁重建工程持續推進，今年底完成北上線雙向通車。圖／交通部提供

花蓮台9線馬太鞍溪橋去年9月因堰塞湖溢流潰壩遭大水沖斷，新建的永久橋去年12月底開始復建工程，重建經費35億元，目前進度已朝前5.2％；另今年1月啟用通車的鋼便橋也將面臨首個汛期及颱風季。交通部表示，馬太鞍溪新橋預計今年底完成北上單線雙向通車，明年全線完工，並改採200年防洪標準。

馬太鞍溪橋去年9月23日遇上百年一遇的堰塞湖潰壩，導致整座橋遭沖毀，公路局先是在災後18天內搶通溪床涵管便橋，之後再考量水淹通車安全問題，耗資4.3億於原橋西側施設鋼便橋，並於今年1月1日通車，同時馬太鞍溪橋永久橋梁復建工程也在進行中，興建經費約35億元。

路政及道安司科長衛俊安表示，馬太鞍溪橋重建工程截至今年6月中旬預定進度為38.49%，實際進度已衝刺至43.69%，超前5.2%，全橋282支基樁已完成275支，其中行水區內的197支基樁已全數完成，現正全力趲趕橋墩基礎中，將趕在颱風季前完成將洪流影響降至最低。

衛俊安說，為記取潰壩教訓，新建的永久橋防洪規格從原先的100年防洪標準，提升到最高的「200年防洪標準」，不僅將新橋設計為單側橋寬14公尺、南下北上共28公尺寬度，長度564公尺，為提高抗洪能力，還加大跨徑至85公尺，梁底高於計畫堤頂1.8公尺，比沖毀的舊橋抬高9公尺。

此外，路政及道安司簡任技正黃勝興也補充，防洪標準提高的重點之一，還包含將新橋的墩柱數量降到最少，少了約5成，河床內墩柱從12支減至6支，並改成「門架式」讓穩定度更高，可耐巨石，且基樁每個墩柱距離拉長、基樁數更深更多，避免再發生之前橋面底板被洪水沖走的情況。

另外，今年1月1日啟用的鋼便橋將首度面對5至11月的汛期及7、8月的颱風季，衛俊安表示，為防範汛期山區暴雨引發災害，公路局已利用水位計、雷達回波及雨量監測等措施，作為鋼便橋啟動預警性封閉的參考。

其中，雷達回波以鋼便橋半徑3公里、中游半徑10公里及堰塞湖壩體半徑15公里為範圍，訊號強度達30dBZ（持續10分鐘）為預警值；達40dBZ（持續20分鐘）為警戒值；增強至50dBZ（持續30分鐘）則達行動值，將預為準備啟動預警性封閉。

衛俊安指出，目前已在鋼便橋上游4公里、2公里，以及鋼便橋周邊設置3支水位計及即時影像監視器，可透過手機即時監看水位變化，並由現場的警示系統顯示、line即時告警並以簡訊通知，輔以自動監看（測）預警方式辦理。

衛俊安表示，一旦達到封閉標準，將立即啟動「近端管制（堤頂設置封鎖設施與指揮人員）」、「淨空作業（巡查人員確認便道內無滯留人車）」及「遠端管制（主線設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，張貼替代道路指引）」等三道管制措施，以維護民眾安全。

馬太鞍溪 堰塞湖 花蓮

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