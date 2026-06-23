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環境部擴大汞產品輸入禁令 7月起首波上路

中央社／ 台北23日電

為完善汞產品源頭管理，避免汞物質流入環境，環境部擴大禁止輸入含汞產品及電子量測儀器項目，將分階段逐步限制，第一批如汞真空泵、輪胎平衡器等將自7月1日起禁止輸入。

環境部今天發布新聞稿表示，為配合聯合國「汞水俣公約」國際管制趨勢，並加強國內汞污染防治管理，22日公告修正「限制含汞產品輸入」，除原已禁止輸入之含汞產品外，本次修正擴大禁止輸入含汞產品及電子量測儀器項目，自今年7月1日起分階段陸續生效，完善含汞產品源頭管理。

環境部說明，汞（俗稱水銀）及其化合物具有不易分解及生物濃縮性，一旦進入環境，可能透過食物鏈累積並對人體大腦、神經系統及器官造成長期損害。為維護環境安全及民眾健康，逐步縮減含汞產品使用。

環境部指出，本次修正重點自7月1日起新增禁止輸入汞真空泵、輪胎平衡器、太空載具推進劑等8類含汞產品及熔體壓力轉換器等3項電子測量儀器，並規劃於明年及117年分階段禁限緊密型螢光燈與三基色螢光粉燈具；同步強化例外用途管理，以接軌國際管制方向並落實源頭減量。

環境部表示，考量業者需時間因應本次新增管理規定，提供業者相應的緩衝期，給予產業調適空間。希望透過修法落實源頭減量，有效降低汞物質流入環境對人體與生態造成的危害風險。

聯合國 環境部

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