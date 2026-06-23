環境部擴大汞產品輸入禁令 7月起首波上路

台大醫學院院長、腸胃科權威吳明賢今因「到院前心肺功能停止」（OHCA）送醫急救，據悉今天清晨於家中被發現心肌梗塞而就醫，仍在加護病房未脫離危險期。衛福部長石崇良今聞訊表示，前兩天端午節才和吳明賢一起吃飯，聚餐時並沒有發現吳明賢有異樣，一開始看到新聞還以為是同名同姓的人，盼各界為吳明賢祈福、集氣。

2026-06-23 17:50