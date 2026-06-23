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H5N1高病原禽流感入侵彰化福興鵪鶉場 10萬隻鵪鶉緊急撲殺

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化福興鄉一處鵪鶉月19日經農業部獸醫研究所確診為新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。動防所於今日完成該場撲殺清場及全面消毒作業，共計撲殺10萬278隻鵪鶉。圖／彰化動物防疫所提供
彰化福興鄉一處鵪鶉月19日經農業部獸醫研究所確診為新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。動防所於今日完成該場撲殺清場及全面消毒作業，共計撲殺10萬278隻鵪鶉。圖／彰化動物防疫所提供

彰化縣動物防疫所6月17日接獲福興鄉一處鵪鶉場主動通報，場內鵪鶉出現異常死亡情形。防疫人員隨即進場實施移動管制並採樣送驗，6月19日經農業部獸醫研究所確診為新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。動防所於今日完成該場撲殺清場及全面消毒作業，共計撲殺10萬278隻鵪鶉。

動物防疫所指出，近期受連日豪大雨影響，氣溫劇烈變化，雨後積水易造成病原孳生，加上夏季高溫導致禽隻緊迫、抵抗力下降，呼籲養禽業者強化場內降溫與通風，並持續落實防鳥設施、人車門禁管制及消毒作業，包括運禽車、運蛋車、化製車及飼料車等進出管理，同時避免其他動物進入禽場，以降低疫情傳播風險。

動防所提醒養禽場應密切監測異常狀況，包括連續兩日死亡率偏高、產蛋率或攝食量明顯下降，以及出現顏面腫脹、出血、扭頸等疑似症狀。一旦發現異常，應立即通報地方公所或動防所，以利即時處置；未依規定通報者，將依動物傳染病防治條例5萬元以上100萬元以下罰鍰。

彰化縣政府也重申，養禽業者須落實「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，違反規定者最高可裁處15萬元並限期改善；屆期未改善且檢出高病原性禽流感者，後續撲殺家禽將不予補償。

彰化福興鄉一處鵪鶉月19日經農業部獸醫研究所確診為新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。動防所於今日完成該場撲殺清場及全面消毒作業，共計撲殺10萬278隻鵪鶉。圖／彰化動物防疫所提供
彰化福興鄉一處鵪鶉月19日經農業部獸醫研究所確診為新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。動防所於今日完成該場撲殺清場及全面消毒作業，共計撲殺10萬278隻鵪鶉。圖／彰化動物防疫所提供

疫情 禽流感 彰化縣動物防疫所

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