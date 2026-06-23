宜蘭童玩節「森歷其境」大玩森林風 18國團隊接力、5大水域消暑登場

宜蘭國際童玩藝術節即將在冬山河親水公園展開，縣政府今天說明包含水、陸、空域活動內容及18國、26團演出團隊，此次童玩節的主題「森歷其境」，是活動邁入第31年來首度以大自然森林為主軸內容，園區各種設施都與林間植物有關，處處充滿綠意，同時也宣導珍愛森林、守護大地。

宜蘭童玩節緊鑼密鼓籌備7月4 日登場，文化局今天在會議說明活動亮點，深受大人小孩喜愛的水域遊憩共有5大主題，包括奇幻水祕境、蘑菇噴泉、神木精靈水道、幻境仙蹤、幼幼水森林；另外晚間6時45分開始，每隔半小時有一場15分的光影水幕秀，欣賞如夢似幻的水舞。

空域活動包括「古木奇兵」造型的星空塔，結合趣味體能及科技互動，化身勇敢探險家，展開考古大冒險；「巨木冒險」可以在巨樹包覆的高塔裡，找到逃脫的出口，透過搖擺木橋、滑索、充氣滑梯體驗，童心大發；「探索樂園」森林水霧中感受刺激有趣的彈射飛椅、大樹轉圈圈，重溫記憶中的森林童年。

陸域活動包括上午11時的寰宇迎賓、下午3時30分的遊藝踩街。今年請到18國26團在宇宙劇場演出，國外民俗團隊表演下午2時至2時30在寰宇廣場、4時30分至6時30分在宇宙劇場；晚間7時30分亮點團隊演出，包括韓國正宗塗鴉秀、台灣的金喇叭銅管樂團、澳洲Dummies馬戲劇場、紐西蘭毛利表演團、台灣的天馬戲創作劇團，日本的豪斯登堡天鼓團。

展館部分，園區艇庫「森繪奇境」主題互動體驗館，走入知名插畫家包大山的療癒森林奇境，共同彩繪印象派畫家雷諾瓦的山海景緻、XR互動留影的夢幻旅程；另有「森林派對」親子館，0到6歲孩童專屬空間，引導孩子與家長一同進入森林派對大冒險。

白天在冬山河有免費的龍舟、風帆及獨木舟體驗活動，該項活動有身高限制，孩童需有家長陪同，活動期間穿插國家日表演，童玩市集歡迎尋寶自己喜愛的物品。

「森繪奇境」主題互動體驗館，走入知名插畫家包大山的療癒森林奇境，共同彩繪印象派畫家雷諾瓦的山海景緻、XR互動留影的夢幻旅程。圖／縣府提供

「巨木冒險」在巨樹包覆的高塔裡，找到逃脫的出口，透過搖擺木橋、滑索、充氣滑梯體驗，讓人童心大發。圖／縣府提供