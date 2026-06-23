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日管處培訓自行車領騎導覽人員 帶遊客深度玩日月潭

中央社／ 南投縣23日電

日管處培訓自行車領騎導覽人員，完成課程的日月潭領騎員將優先執行日管處轄區自行車活動，也會將領騎人才及遊程上架日月潭自行車旅遊網供民眾、旅行社及潭區車店聯繫媒合。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，培育具備安全騎乘、路線引導與在地解說能力專業人才，即起開辦「自行車領騎導覽人員培訓」，初階班與進階班共招收90人，歡迎全國自行車旅遊從業人員、導覽解說員、觀光業者、有興趣民眾報名。

日管處表示，日月潭擁有享譽國際環潭自行車道、絕美湖景與多元文化，深受國內外旅客喜愛，隨著低碳旅遊與深度體驗需求增加，第一線「領騎員」更顯關鍵，不僅是協助旅客安全完騎的護航者，更是引領深入認識日月潭自然景觀、地方故事與旅遊魅力的帶路人。

日管處表示，日月潭自行車旅遊串聯山水景觀、地方產業與低碳觀光，課程帶領學員踩踏環潭自行車道、頭社地區，並深入最新完工的松柏崙段自行車步道，透過實際騎行與路線體驗，讓學員掌握各路線特色，未來提供更安全、友善、深度的自行車導覽服務。

日月潭 交通部 自行車

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