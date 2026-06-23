雙颱海上共舞 周四全台變天恐有較大雨勢

進入颱風季，太平洋海面上米克拉、無花果雙颱共舞，氣象署表示，目前預估發海警機率不高，但周四到周六，受颱風外圍環流及鋒面再度南移到北部海面影響，台灣周邊水氣多，要留意有較大雨勢出現。

強颱米克拉下午中心位置在鵝鑾鼻東南東方500公里海面上，未來將持續往北北西偏北、朝琉球南方海面前進，之後再轉東北方向，直撲日本南方海面。但北上過程，由於垂直風切及海水熱含量減少，米克拉強度將可能減弱。

中央氣象署預報員林定宜表示，今日受到米克拉外圍沉降，各地普遍高溫炎熱。最高溫出現在新北屈尺37.5度、屏東竹田國中37.1度、台北內湖36.5度。大台北、花東縱谷及中南部靠內陸地區，要留意37度以上高溫。

明日隨著米克拉逐漸北上，接近台灣，水氣略增。花東地區有不定時短暫陣雨、午後南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨受海陸風幅合，嘉義以南地區有零星短暫陣雨。

林定宜指出，明日入夜後至周四清晨，將是颱風最接近台灣東部海域的時刻，最近距離預估約400公里，氣象署暫無發布海上颱風警報計畫。但受外圍雲系影響，南部地區午後各地山區有大雨機率，西半部及東北部有不定時短暫陣雨或雷雨出現，其餘地區則要留意午後局部短暫雷陣雨。

周五颱風逐漸遠離，換華南鋒面稍微南下到台灣北部海面，因此台灣天氣仍是不穩定。中部以北有不定時短暫陣雨，午後各地山區有局部大雨發生機率，氣溫相對還沒回升。

林定宜說，得等到下周一，鋒面再度北抬，除南部地區仍有殘餘水氣，可能有不定時短暫陣雨，其餘地區午後局部短暫雷陣雨。下周二隨著太平洋高壓增強，雨區縮小，各地恢復多雲到晴的穩定天氣。

而無花果颱風，下午位置在鵝鑾鼻東南東方2640公里，沿著太平洋高壓邊緣，持續以偏西北西方向前進，到琉球東方海面上時，將大幅迴轉向東北方，朝日本東南方前進。由於距離台灣相當遙遠，對台灣沒有直接影響。

林定宜提醒，今晚到明日颱風較接近時，基隆北海岸、東半部及恆春半島有2米至3米長浪機率，海上作業要特別留意。