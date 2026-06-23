快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

達文西手術爭議延燒 卵巢癌復發該如何治？婦癌權威：開刀清乾淨最重要

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏提醒女性，定期腹部超音波，是降低卵巢癌死亡風險的最佳方法。圖／123RF
台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏提醒女性，定期腹部超音波，是降低卵巢癌死亡風險的最佳方法。圖／123RF

婦產科名醫劉偉民2015年為一名卵巢癌復發患者施行達文西手術切除腫瘤，但患者術後不到一年因癌症轉移病逝。檢方三度委託醫審會鑑定，均認定手術方式有違醫療常規，一審判刑1年4個月。劉偉民今表示，患者當時癌症已擴散至腹腔，即使採開腹手術，也無法改變死亡結果。台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏說，卵巢癌標準治療以「手術加化學治療」為核心，手術能否將腫瘤徹底清除，是預後重要關鍵。

卵巢位於骨盆腔深處，腫瘤生長初期沒有明顯症狀，加上缺乏有效的篩檢工具，逾半卵巢癌的患者確診時已是晚期。鄭雅敏說，卵巢癌的治療第一步通常是手術，許多患者初期僅出現腹脹、腹水、骨盆腔腫瘤等症狀，單靠影像檢查仍無法百分之百確認是否為惡性腫瘤，必須透過手術取得組織進行病理檢查。

鄭雅敏說，手術中常會進行「冷凍切片」，約30分鐘即可初步判斷腫瘤是良性或惡性。若確認為卵巢癌，會進一步進行癌症分期及減癌手術，盡可能將腹腔內可見腫瘤清除乾淨，以評估疾病擴散程度及後續治療方向。卵巢癌的正式分期主要依據手術觀察與病理結果判定，手術不僅是治療，也是診斷的重要環節。

完成手術後，標準治療還需搭配化療，以消滅肉眼無法看見的殘存癌細胞，降低復發風險。鄭雅敏指出，對婦癌科醫師而言，「能否把腫瘤清除乾淨」相當重要，因為手術後殘留腫瘤愈少，尤其若能控制在一公分以下甚至完全無殘留，患者存活率及預後都會顯著改善。

不過，並非所有患者都適合一開始就接受手術。若經檢查評估，發現癌細胞已廣泛擴散、腹水嚴重，或腫瘤範圍過大，無法透過首次手術達到理想清除效果，則會考慮先採取「前導性化學治療」，先進行約3至6個療程化療，待腫瘤縮小後再安排減癌手術，術後再接續化療。

至於卵巢癌為何容易復發？鄭雅敏指出，關鍵仍在於「發現太晚」。由於卵巢位於骨盆深處，體積又小，早期幾乎沒有特異症狀，多數患者確診時已是晚期，癌細胞已擴散至腹膜、腸道或其他器官。疾病範圍愈廣，後續復發機率自然愈高，也使卵巢癌成為婦科癌症中死亡率最高的癌症之一。

近年來，卵巢癌患者年齡層似乎有下降趨勢。鄭雅敏分析，雖然卵巢癌好發年齡仍以50歲以上女性為主，但從流行病學角度觀察，晚婚、晚育及不孕女性確實屬於較高風險族群。因卵巢每個月都會經歷卵泡生長、排卵及修復過程，長年反覆進行細胞增生與修補，過程中若受到基因異常或環境因子影響，就可能增加癌化風險。

達文西 卵巢癌 癌症

延伸閱讀

卵巢癌手術釀死遭判刑 名醫劉偉民喊冤：癌症擴散 開刀也不可能切乾淨

婦甲狀腺結節5年長成3.6公分、躺平竟有窒息感 奇美醫微創消融助改善

頸圈戴10年、無法站立！45歲女查無病因 醫揪出問題在「心裡」

正妹主持施可瑩卵巢癌擴散醫判「無法再化療」！申請當大體老師：想做個有用的人

相關新聞

黃、紅、紫地瓜差在哪？營養師揭3色營養密碼 水煮、烘烤差很大

地瓜富含膳食纖維，不少人會選擇當作正餐主食來取代白飯或麵食。營養師高敏敏表示，台灣一年四季都吃得到地瓜，常見的黃地瓜、紅地瓜與紫地瓜，每100公克熱量約為114至122大卡，差異不大，但各自含有的維生素、植化素及膳食纖維不同，可依個人需求選擇適合的種類。

達文西爭議延燒 卵巢癌復發該如何治？ 婦癌權威揭：開刀清乾淨最重要

婦產科名醫劉偉民2015年為一名卵巢癌復發患者施行達文西手術切除腫瘤，但患者術後不到一年因癌症轉移病逝。檢方三度委託醫審會鑑定，均認定手術方式有違醫療常規，一審判刑1年4個月。劉偉民今表示，患者當時癌症已擴散至腹腔，即使採開腹手術，也無法改變死亡結果。台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏說，卵巢癌標準治療以「手術加化學治療」為核心，手術能否將腫瘤徹底清除，是預後重要關鍵。

女愛吃生菜、生魚片疑染「弓形蟲感染症」 疾管署要查感染源

疾管署今公布國內新增一例「弓形蟲感染症」案例。南部一位30多歲的女性，四月中旬因感冒就診，意外發現被弓形蟲感染。弓形蟲大多寄宿在貓科動物身上，但該名女子家中並無飼養寵物，不過經了解，住家附近時常會有野貓出沒，加上偶爾會食用生魚片、沙拉等，目前感染源尚在調查釐清中。

台馬四號海纜即將完工 馬祖4鄉也建設微波站 強化離島通訊韌性

數位發展部表示，為強化離島通訊網路韌性，透過前瞻預算補助中華電信建置的「台馬四號」海纜，以及馬祖東引、北竿、南竿與莒光鄉間微波通訊系統，即將於近期完工，加入強化離島通訊韌性行列；同時，輔導電信業者改善新台馬輪在馬祖離島間航線的行動通訊，為馬祖鄉親、船員及旅客提供便利的通訊服務。

五六年級看過來 新北河海音樂季周末八里場聽經典民歌

新北夏日音樂盛典「2026新北市河海音樂季」八里場將登場。今年活動特別新增八里場民歌主題舞臺，邀請李明德、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊等民歌音樂代表人物，共同帶領民眾重溫經典旋律，回味屬於時代記憶的動人樂章。

《謝謝你留下來陪我》2689本公益書送出 林靜芸：不用當萬能照顧者

《謝謝你留下來陪我》一書去年六月底出版，知名整型外科醫師林靜芸揭露她的夫婿林芳郁失智了，並寫下五年多的照護歷程，說明記憶可能剝落，但愛不會消失。為失智者找出口，為照顧者打氣，出版近一年來，《謝謝你留下來陪我》舉辦向全台照顧者致敬公益贈書行動，累積捐贈2689本公益書籍，收到近200多則照顧者留言回饋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。