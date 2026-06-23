縱谷藝術季7/1登場 地景作品帶動花東農村旅遊

「漂鳥197－縱谷大地藝術季」將於7月1日登場，農業部長陳駿季今天說，今年有7個國家、12組藝術團隊於花東縱谷創作12件地景藝術作品，歷來最多，盼帶動農村旅遊。

農業部舉辦「漂鳥197－縱谷大地藝術季」記者會，民進黨立法委員陳瑩及台東縣關山鎮、池上鄉與花蓮縣瑞穗鄉等地方首長也參與。

陳駿季說，縱谷大地藝術季已連續辦理8年，核心目標在於透過藝術作為媒介，結合在地農業、人文與自然環境，讓外來民眾在造訪花東縱谷時，能更深入理解當地農村樣貌，進而提升對農村的認識與支持，帶動農村旅遊。

陳駿季提到，農村不應被視為發展邊陲，而是蘊含豐沛能量與創新潛力的重要場域，期盼藉由藝術季吸引更多民眾深入農村，支持在地產業，讓農村成為青年返鄉發展與實現夢想的重要舞台。

農業部農村發展及水土保持署為藝術季主辦單位，農村水保署長陳俊言表示，「縱谷大地藝術季」多年來透過藝術串聯農村、文化與自然環境，引領民眾深入農村聚落，體驗在地文化、生態景觀及特色產業，進而帶動農村觀光、農產品消費與地方經濟發展。

農村水保署介紹，12件作品創作涵蓋家園記憶、生命成長、自然循環、地方文化、災後重建與人際連結，創作藝術家除了台灣外，也有來自土耳其、埃及、馬來西亞、波蘭、英國及美國，展期至10月31日，但展期後作品仍會留在原處，如有嚴重毀損再拆除。