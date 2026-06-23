國旅體驗型遊程興起 旅客重視投資情緒價值
旅遊業者表示，今年暑假國旅市場趨勢轉為旅遊目的性體驗，業者同時觀察到旅客的消費心理轉向投資情緒價值，讓體驗成為新的旅遊浪潮。
雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，國旅市場從「旅遊目的地」轉向「旅遊目的性體驗」，今年暑假國內團體行程銷售已達8成，較去年同期成長3成，其中以具主題深度的行程最受市場青睞。
除了國旅轉向體驗型遊程外，出國旅遊也有相關趨勢，旅遊業者AsiaYo今天表示，現在消費心理已從過去的「盲目奢華」轉向「投資情緒價值」，促使旅遊市場迎來「體驗效應」新浪潮，預期下半年也將再度迎來一波出國旅遊潮。
另外，出國人次今年可望創下新高，根據觀光署統計，台灣旅客今年1到4月有712萬1102人次出國，其中有37.3%是赴日本旅遊，不過相較過去的東京、大阪，位於日本九州的城市也成為台灣旅客的熱門旅遊地。
樂天旅遊說，台灣旅客預訂的目的地排行榜也產生變化，前5名依序為福岡、東京、北海道、沖繩、熊本，其中福岡擊敗冠軍常客東京，重新引起旅客關注，而熊本也強勢擠進熱門榜單，顯示台灣旅客的足跡正快速且深度地向九州地區擴張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。