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國旅體驗型遊程興起 旅客重視投資情緒價值

中央社／ 台北23日電

旅遊業者表示，今年暑假國旅市場趨勢轉為旅遊目的性體驗，業者同時觀察到旅客的消費心理轉向投資情緒價值，讓體驗成為新的旅遊浪潮。

雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，國旅市場從「旅遊目的地」轉向「旅遊目的性體驗」，今年暑假國內團體行程銷售已達8成，較去年同期成長3成，其中以具主題深度的行程最受市場青睞。

除了國旅轉向體驗型遊程外，出國旅遊也有相關趨勢，旅遊業者AsiaYo今天表示，現在消費心理已從過去的「盲目奢華」轉向「投資情緒價值」，促使旅遊市場迎來「體驗效應」新浪潮，預期下半年也將再度迎來一波出國旅遊潮。

另外，出國人次今年可望創下新高，根據觀光署統計，台灣旅客今年1到4月有712萬1102人次出國，其中有37.3%是赴日本旅遊，不過相較過去的東京、大阪，位於日本九州的城市也成為台灣旅客的熱門旅遊地。

樂天旅遊說，台灣旅客預訂的目的地排行榜也產生變化，前5名依序為福岡、東京、北海道、沖繩、熊本，其中福岡擊敗冠軍常客東京，重新引起旅客關注，而熊本也強勢擠進熱門榜單，顯示台灣旅客的足跡正快速且深度地向九州地區擴張。

國旅 福岡 沖繩

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