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女愛吃生菜、生魚片疑染「弓形蟲感染症」 疾管署要查感染源

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今日公布國內新增1例弓形蟲感染症確定病例，為南部30多歲本國籍女。記者翁唯真／攝影
疾管署今日公布國內新增1例弓形蟲感染症確定病例，為南部30多歲本國籍女。記者翁唯真／攝影

疾管署今公布國內新增一例「弓形蟲感染症」案例。南部一位30多歲的女性，四月中旬因感冒就診，意外發現被弓形蟲感染。弓形蟲大多寄宿在貓科動物身上，但該名女子家中並無飼養寵物，不過經了解，住家附近時常會有野貓出沒，加上偶爾會食用生魚片、沙拉等，目前感染源尚在調查釐清中。

被列為「第四類法定傳染病」的弓形蟲感染症，致病原為弓形蟲（Toxoplasma gondii），是一種細胞內寄生的原蟲，貓科動物是其最終宿主。人類感染弓形蟲感染症，常是因為食入受汙染的水源、食物或吃到未煮熟的感染動物組織而感染。而感染弓形蟲感染症並不會透過「人與人」接觸，進而再傳播。

疾管署防疫醫師林稜表示，新增本土弓形蟲感染症個案為南部一名30多歲女性，近期無旅遊史。個案今年4月因感冒就醫時，被發現左側頸部有腫塊，後續診斷為頸後淋巴囊腫並接受手術治療；5月底複診時，血液檢驗意外驗出弓形蟲抗體陽性，經通報及檢驗後確診。目前個案症狀已改善，而與個案同住者一人並無疑似症狀。

林稜說，經疫調發現，個案家中是並沒有飼養寵物，雖然家裡附近有一些野貓出沒，但並沒有接觸史，不過，個案多為外食，偶爾會食用生菜沙拉或是生魚片，目前感染源尚在調查釐清。

疾管署發言人曾淑慧表示，弓形蟲感染症的潛伏期約為10至23天，感染後通常不會有明顯症狀，僅有少數急性感染者會出現淋巴結腫大、倦怠、衰弱及中度發燒38至38.5℃等，一般免疫力正常的人不需要特別治療，可靠免疫力自癒。

曾淑慧說，如果是懷孕婦女感染弓形蟲感染症，可能會經由胎盤傳染給胎兒，造成孕婦流產、死胎或胎兒異常，倖存的新生兒，日後可能出現視力不良、學習障礙或發展遲緩等；而有些被弓形蟲感染過的無症狀者，若免疫功能下降，過去潛伏在體內的弓形蟲恐因而活化，引發出不適症狀，腦部通常是最常被侵犯的部位，易引起腦膿瘍，造成意識不清、抽搐、肢體動作障礙及語言障礙等，嚴重者可能致命。

根據疾管署監測資料顯示，我國全年皆有弓形蟲感染症病例發生，今年截至6月22日，累計6例弓形蟲感染症病確定病例，均本土病例，年齡介於30多歲至60多歲，今年累計病例數低於2022至2025年同期介於7至17例。

疾管署呼籲，民眾食用肉類應以66℃以上加熱或煮熟，且避免在烹調過程中試吃，懷孕婦女應避免接觸來路不明的貓；家貓應餵食乾飼料、貓罐頭或煮熟的食物，避免家貓出外覓食；接觸過生肉的手、砧板、菜刀及碗盤等物品，應以清潔劑及清水洗淨；整理花園或接觸可能遭受貓糞汙染的泥土時需戴手套，事後應徹底洗手。

疾管署

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