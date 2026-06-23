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台馬四號海纜即將完工…馬祖4鄉也建設微波站 強化離島通訊韌性

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
東引二重山微波系統。圖／數發部提供
東引二重山微波系統。圖／數發部提供

數位發展部表示，為強化離島通訊網路韌性，透過前瞻預算補助中華電信建置的「台馬四號」海纜，以及馬祖東引、北竿、南竿與莒光鄉間微波通訊系統，即將於近期完工，加入強化離島通訊韌性行列；同時，輔導電信業者改善新台馬輪在馬祖離島間航線的行動通訊，為馬祖鄉親、船員及旅客提供便利的通訊服務。

數發部說明，台馬四號海纜工程雖受中東局勢影響，原料船運稍有延遲，但在中華電信持續努力下，預計將於近期完工。台馬四號啟用後，台灣與馬祖間將有3條海纜，且北竿、南竿、東引與莒光鄉，每個鄉都至少有2組微波系統可對外聯繫，有效強化其通訊韌性。

日前台馬二號、三號海纜在東引地區同時發生障礙時，海巡署及中華電信同仁第一時間啟動備援，並積極協調海纜維修船，以低於過往平均時間加速完成纜線修復，確保東引地區通訊穩定。

數發部次長葉寧6月16至17日與連江縣議會張永江議長、東引鄉林德建鄉長及海洋委員會海巡署等，前往馬祖東引鄉及南竿鄉，視察中華電信在馬祖設置台馬四號海纜、微波系統建設，以及新台馬輪行動通訊改善情形。

葉寧搭乘新台馬輪從南竿到東引，實地測試跨島時的行動通訊，目前已可流暢收看串流影音。對於船員反應收視延遲問題，經了解原因為受限於船上同步軌道衛星頻寬，透過行動通訊網路即可解決或大幅改善。今年數發部亦規劃補助電信業者，將行動通訊服務的觸角，延伸至台灣與馬祖間之航行路線，讓往返居民與遊客，在旅途中都能夠享有行動通訊服務。

為提升偏鄉及離島地區的通訊建設，數發部透過前瞻預算等補助或輔導措施提供電信業者誘因，促請中華、遠傳及台灣大哥大三家電信業者加速、加量建設，以強化行動通訊涵蓋及網路韌性。

數發部將持續透過政策補助與公私協力，以「備援再備援」，鼓勵電信業者在關鍵節點設置海纜、微波系統等多元異質備援，並透過補助電信業者設置、精進海纜預警系統、加速海纜修復機制及跨部會協作，全力提升離島的通訊網路韌性。

馬祖 南竿 中華電信

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