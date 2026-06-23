快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

高雄機場搭預約計程車有解 6月25日起航站前旅客可上車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄機場設租賃客車上車處，6月25日起，旅客可在此搭乘網路預約計程車。圖／截自臉書「kuko express」
高雄機場設租賃客車上車處，6月25日起，旅客可在此搭乘網路預約計程車。圖／截自臉書「kuko express」

機場旅客搭乘預約計程車有解，高雄國際機場航站設置租賃客車上車處，6月25日起，試辦預約計程車載客服務，下機旅客在網路平台叫車，可以在航站前乘車，讓旅客搭計程車有更多選擇。航警也將派員維持搭車秩序。

以往旅客下機後想在航站前搭乘計程車，因航站前禁止多元計程車進入載客，旅客只能選擇機場排班計程車，不然，想搭計程車只能到航站範圍外攬車。

高雄航空站表示，交通部今年5月修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，增訂預約計程車試辦法源後，航空站隨即規畫相關措施，5月公告試辦計畫，並在航站前設置「租賃客車上車處」，6月25日起試辦「預約計程車載客服務」，共有8家業者取得進場載客資格。

高雄機場預約計程車試辦計畫，共有8家業者提出申請，經高雄航空站與航警局、高雄市府交通局審查合格，包括中華日光車隊、中華正大車隊、中華衛星台南車隊、台灣大車隊、皇冠大車隊、伍福交通公司（178叫計程車）、和泰移動服務公司（yoxi）、觔斗雲大車隊（LINE GO）等8家取得載客資格，旅客可透過業者的APP預約叫車。

高雄航空站表示，機場排班計程車上車處仍設於航廈正前方，租賃車上車處則位於國際線航廈站前及大客車停車場。

高雄航空站與警方要求合格業者，應於右後車門張貼識別標誌，方便旅客辨識，旅客搭車前也應確認車牌號碼、駕駛資訊及平台預約資料，避免搭乘其他非法攬客的車輛。

計程車 交通部 高雄

延伸閱讀

交部修法 計程車行禁收牌照費

睡一覺就到大阪！日本「夜行新幹線」8月登場 試辦票價曝光

高雄敬老卡改為每月600點「增加健保掛號費扣抵」 46萬位長者受益

長照交通車遲到，為何家屬要多付居服費用？「這成本」很多人忽略

相關新聞

黃、紅、紫地瓜差在哪？營養師揭3色營養密碼 水煮、烘烤差很大

地瓜富含膳食纖維，不少人會選擇當作正餐主食來取代白飯或麵食。營養師高敏敏表示，台灣一年四季都吃得到地瓜，常見的黃地瓜、紅地瓜與紫地瓜，每100公克熱量約為114至122大卡，差異不大，但各自含有的維生素、植化素及膳食纖維不同，可依個人需求選擇適合的種類。

達文西爭議延燒 卵巢癌復發該如何治？ 婦癌權威揭：開刀清乾淨最重要

婦產科名醫劉偉民2015年為一名卵巢癌復發患者施行達文西手術切除腫瘤，但患者術後不到一年因癌症轉移病逝。檢方三度委託醫審會鑑定，均認定手術方式有違醫療常規，一審判刑1年4個月。劉偉民今表示，患者當時癌症已擴散至腹腔，即使採開腹手術，也無法改變死亡結果。台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏說，卵巢癌標準治療以「手術加化學治療」為核心，手術能否將腫瘤徹底清除，是預後重要關鍵。

女愛吃生菜、生魚片疑染「弓形蟲感染症」 疾管署要查感染源

疾管署今公布國內新增一例「弓形蟲感染症」案例。南部一位30多歲的女性，四月中旬因感冒就診，意外發現被弓形蟲感染。弓形蟲大多寄宿在貓科動物身上，但該名女子家中並無飼養寵物，不過經了解，住家附近時常會有野貓出沒，加上偶爾會食用生魚片、沙拉等，目前感染源尚在調查釐清中。

台馬四號海纜即將完工 馬祖4鄉也建設微波站 強化離島通訊韌性

數位發展部表示，為強化離島通訊網路韌性，透過前瞻預算補助中華電信建置的「台馬四號」海纜，以及馬祖東引、北竿、南竿與莒光鄉間微波通訊系統，即將於近期完工，加入強化離島通訊韌性行列；同時，輔導電信業者改善新台馬輪在馬祖離島間航線的行動通訊，為馬祖鄉親、船員及旅客提供便利的通訊服務。

五六年級看過來 新北河海音樂季周末八里場聽經典民歌

新北夏日音樂盛典「2026新北市河海音樂季」八里場將登場。今年活動特別新增八里場民歌主題舞臺，邀請李明德、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊等民歌音樂代表人物，共同帶領民眾重溫經典旋律，回味屬於時代記憶的動人樂章。

《謝謝你留下來陪我》2689本公益書送出 林靜芸：不用當萬能照顧者

《謝謝你留下來陪我》一書去年六月底出版，知名整型外科醫師林靜芸揭露她的夫婿林芳郁失智了，並寫下五年多的照護歷程，說明記憶可能剝落，但愛不會消失。為失智者找出口，為照顧者打氣，出版近一年來，《謝謝你留下來陪我》舉辦向全台照顧者致敬公益贈書行動，累積捐贈2689本公益書籍，收到近200多則照顧者留言回饋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。