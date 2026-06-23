高雄機場搭預約計程車有解 6月25日起航站前旅客可上車

機場旅客搭乘預約計程車有解，高雄國際機場航站設置租賃客車上車處，6月25日起，試辦預約計程車載客服務，下機旅客在網路平台叫車，可以在航站前乘車，讓旅客搭計程車有更多選擇。航警也將派員維持搭車秩序。

以往旅客下機後想在航站前搭乘計程車，因航站前禁止多元計程車進入載客，旅客只能選擇機場排班計程車，不然，想搭計程車只能到航站範圍外攬車。

高雄航空站表示，交通部今年5月修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，增訂預約計程車試辦法源後，航空站隨即規畫相關措施，5月公告試辦計畫，並在航站前設置「租賃客車上車處」，6月25日起試辦「預約計程車載客服務」，共有8家業者取得進場載客資格。

高雄機場預約計程車試辦計畫，共有8家業者提出申請，經高雄航空站與航警局、高雄市府交通局審查合格，包括中華日光車隊、中華正大車隊、中華衛星台南車隊、台灣大車隊、皇冠大車隊、伍福交通公司（178叫計程車）、和泰移動服務公司（yoxi）、觔斗雲大車隊（LINE GO）等8家取得載客資格，旅客可透過業者的APP預約叫車。

高雄航空站表示，機場排班計程車上車處仍設於航廈正前方，租賃車上車處則位於國際線航廈站前及大客車停車場。

高雄航空站與警方要求合格業者，應於右後車門張貼識別標誌，方便旅客辨識，旅客搭車前也應確認車牌號碼、駕駛資訊及平台預約資料，避免搭乘其他非法攬客的車輛。