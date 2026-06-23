《謝謝你留下來陪我》2689本公益書送出 林靜芸：不用當萬能照顧者
《謝謝你留下來陪我》一書去年六月底出版，知名整型外科醫師林靜芸揭露她的夫婿林芳郁失智了，並寫下五年多的照護歷程，說明記憶可能剝落，但愛不會消失。為失智者找出口，為照顧者打氣，出版近一年來，《謝謝你留下來陪我》舉辦向全台照顧者致敬公益贈書行動，累積捐贈2689本公益書籍，收到近200多則照顧者留言回饋。
《謝謝你留下來陪我》向全台照顧者致敬公益贈書行動，由聯合報健康事業部攜手各界企業與善心人士，串連全台據點，有人出錢買書、有人提供場地與人力讓有需要的照顧者取書，有人協助將公益書發放給照顧者，邀請大家在陪伴之路上，成為彼此力量。
逾200則留言中，有人找回自己：「原來照顧的同時，也是在重新學會愛自己。」有人感謝父親：「還記得你每天騎單車載我趕火車上學…，記得的太多了，即使現在您都忘記了，但我卻都還記得。」有人學會求援：「我不是萬能的，但長照服務讓我知道，我不用是萬能的。」
《謝謝你留下來陪我》記錄一位醫者與家屬並肩走過的照護歷程，有迷惘、有心碎，也有不放手的溫柔堅持。在台灣，失智症不只是醫療名詞，更是一段段家庭生命的轉折。醫者不只是治療者，也可能是病人與照顧者，「照顧」不該是一個人的戰場，而是我們共同的生命作業。
●捐書單位／捐書者：（按筆畫排序）
立功企業股份有限公司
史淑華
江建廷（昇恆昌總經理個人名義捐贈）
台灣美容外科醫學會
林瑞昌
徐永昌整形外科
常玉慧
許昌榮
陳旭清
陳蓉慧
彭衍炈
華南金控
劉純貞
廣運機械工程股份有限公司
謝宗蕙
叢可欣
●公益取書點響應單位：（按筆畫排序）
C’est si bon幸福頌（奇美食品）台北仁愛門市
中山醫學大學附設醫失智症共同照護中心
台北市立關渡醫院失智共照中心
台北富邦銀行公益慈善基金會
亞東紀念醫院
昇恆昌內湖旗艦店
國立成功大學醫學院附設醫院失智症中心
國泰世華藝術中心
衛生福利部桃園醫院失智照護中心
●公益贈書協力發送單位／發送者：（按筆畫排序）
中華民國家庭照顧者關懷總會
天母豐盛據點
天主教永和耕莘醫院
天主教羅東聖母醫院長照部
天主教耕莘醫療財團法人附設耕莘居家護理所
台灣巴金森之友協會
台灣腦中風病友協會
若瑟醫院
台大金山醫院
長庚醫院失智症中心
國立政治大學副校長蘇蘅教授
項朝梅執行長
萬芳醫院神經內科陳晉誼主任
財團法人宜蘭縣私立天主教弘道仁愛之家
瑞智社會福利基金會
澎湖惠明醫院
憶聲科技文教基金會
靈糧國度領袖學院
●《謝謝你留下來陪我》公益贈書活動：
https://event-health.udn.com/campaign/alongwithyou-189
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