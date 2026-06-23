《謝謝你留下來陪我》2689本公益書送出 林靜芸：不用當萬能照顧者

《謝謝你留下來陪我》一書去年六月底出版，知名整型外科醫師林靜芸揭露她的夫婿林芳郁失智了，並寫下五年多的照護歷程，說明記憶可能剝落，但愛不會消失。為失智者找出口，為照顧者打氣，出版近一年來，《謝謝你留下來陪我》舉辦向全台照顧者致敬公益贈書行動，累積捐贈2689本公益書籍，收到近200多則照顧者留言回饋。

《謝謝你留下來陪我》向全台照顧者致敬公益贈書行動，由聯合報健康事業部攜手各界企業與善心人士，串連全台據點，有人出錢買書、有人提供場地與人力讓有需要的照顧者取書，有人協助將公益書發放給照顧者，邀請大家在陪伴之路上，成為彼此力量。

逾200則留言中，有人找回自己：「原來照顧的同時，也是在重新學會愛自己。」有人感謝父親：「還記得你每天騎單車載我趕火車上學…，記得的太多了，即使現在您都忘記了，但我卻都還記得。」有人學會求援：「我不是萬能的，但長照服務讓我知道，我不用是萬能的。」

《謝謝你留下來陪我》記錄一位醫者與家屬並肩走過的照護歷程，有迷惘、有心碎，也有不放手的溫柔堅持。在台灣，失智症不只是醫療名詞，更是一段段家庭生命的轉折。醫者不只是治療者，也可能是病人與照顧者，「照顧」不該是一個人的戰場，而是我們共同的生命作業。

●捐書單位／捐書者：（按筆畫排序）

立功企業股份有限公司

史淑華

江建廷（昇恆昌總經理個人名義捐贈）

台灣美容外科醫學會

林瑞昌

徐永昌整形外科

常玉慧

許昌榮

陳旭清

陳蓉慧

彭衍炈

華南金控

劉純貞

廣運機械工程股份有限公司

謝宗蕙

叢可欣

●公益取書點響應單位：（按筆畫排序）

C’est si bon幸福頌（奇美食品）台北仁愛門市

中山醫學大學附設醫失智症共同照護中心

台北市立關渡醫院失智共照中心

台北富邦銀行公益慈善基金會

亞東紀念醫院

昇恆昌內湖旗艦店

國立成功大學醫學院附設醫院失智症中心

國泰世華藝術中心

衛生福利部桃園醫院失智照護中心

●公益贈書協力發送單位／發送者：（按筆畫排序）

中華民國家庭照顧者關懷總會

天母豐盛據點

天主教永和耕莘醫院

天主教羅東聖母醫院長照部

天主教耕莘醫療財團法人附設耕莘居家護理所

台灣巴金森之友協會

台灣腦中風病友協會

若瑟醫院

台大金山醫院

長庚醫院失智症中心

國立政治大學副校長蘇蘅教授

項朝梅執行長

萬芳醫院神經內科陳晉誼主任

財團法人宜蘭縣私立天主教弘道仁愛之家

瑞智社會福利基金會

澎湖惠明醫院

憶聲科技文教基金會

靈糧國度領袖學院

●《謝謝你留下來陪我》公益贈書活動：

https://event-health.udn.com/campaign/alongwithyou-189