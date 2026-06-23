快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

聽新聞
0:00 / 0:00

《謝謝你留下來陪我》2689本公益書送出 林靜芸：不用當萬能照顧者

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
《謝謝你留下來陪我》去年六月底出版，舉辦向全台照顧者致敬公益贈書行動，累積捐贈2689本公益書籍，邀請大家在陪伴之路上，成為彼此力量。 圖／取自《謝謝你留下來陪我》公益贈書專頁
《謝謝你留下來陪我》去年六月底出版，舉辦向全台照顧者致敬公益贈書行動，累積捐贈2689本公益書籍，邀請大家在陪伴之路上，成為彼此力量。 圖／取自《謝謝你留下來陪我》公益贈書專頁

《謝謝你留下來陪我》一書去年六月底出版，知名整型外科醫師林靜芸揭露她的夫婿林芳郁失智了，並寫下五年多的照護歷程，說明記憶可能剝落，但愛不會消失。為失智者找出口，為照顧者打氣，出版近一年來，《謝謝你留下來陪我》舉辦向全台照顧者致敬公益贈書行動，累積捐贈2689本公益書籍，收到近200多則照顧者留言回饋。

《謝謝你留下來陪我》向全台照顧者致敬公益贈書行動，由聯合報健康事業部攜手各界企業與善心人士，串連全台據點，有人出錢買書、有人提供場地與人力讓有需要的照顧者取書，有人協助將公益書發放給照顧者，邀請大家在陪伴之路上，成為彼此力量。

逾200則留言中，有人找回自己：「原來照顧的同時，也是在重新學會愛自己。」有人感謝父親：「還記得你每天騎單車載我趕火車上學…，記得的太多了，即使現在您都忘記了，但我卻都還記得。」有人學會求援：「我不是萬能的，但長照服務讓我知道，我不用是萬能的。」

《謝謝你留下來陪我》記錄一位醫者與家屬並肩走過的照護歷程，有迷惘、有心碎，也有不放手的溫柔堅持。在台灣，失智症不只是醫療名詞，更是一段段家庭生命的轉折。醫者不只是治療者，也可能是病人與照顧者，「照顧」不該是一個人的戰場，而是我們共同的生命作業。

●捐書單位／捐書者：（按筆畫排序）

立功企業股份有限公司

史淑華

江建廷（昇恆昌總經理個人名義捐贈）

台灣美容外科醫學會

林瑞昌

徐永昌整形外科

常玉慧

許昌榮

陳旭清

陳蓉慧

彭衍炈

華南金控

劉純貞

廣運機械工程股份有限公司

謝宗蕙

叢可欣

●公益取書點響應單位：（按筆畫排序）

C’est si bon幸福頌（奇美食品）台北仁愛門市

中山醫學大學附設醫失智症共同照護中心

台北市立關渡醫院失智共照中心

台北富邦銀行公益慈善基金會

亞東紀念醫院

昇恆昌內湖旗艦店

國立成功大學醫學院附設醫院失智症中心

國泰世華藝術中心

衛生福利部桃園醫院失智照護中心

●公益贈書協力發送單位／發送者：（按筆畫排序）

中華民國家庭照顧者關懷總會

天母豐盛據點

天主教永和耕莘醫院

天主教羅東聖母醫院長照部

天主教耕莘醫療財團法人附設耕莘居家護理所

台灣巴金森之友協會

台灣腦中風病友協會

若瑟醫院

台大金山醫院

長庚醫院失智症中心

國立政治大學副校長蘇蘅教授

項朝梅執行長

萬芳醫院神經內科陳晉誼主任

財團法人宜蘭縣私立天主教弘道仁愛之家

瑞智社會福利基金會

澎湖惠明醫院

憶聲科技文教基金會

靈糧國度領袖學院

●《謝謝你留下來陪我》公益贈書活動：

https://event-health.udn.com/campaign/alongwithyou-189

照顧者 林靜芸 生命

延伸閱讀

全面服務台南大北門6區鄉親 佳里奇美成立失智共同照護中心

憂鬱症陪護的5大原則！這些常見錯誤千萬不要做

邀請全民加入零錢超人行列！一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 關懷花東長輩餐食照顧

長照3.0升級！外看家庭適用社區長照，「聰明照顧」支持網再進化

相關新聞

黃、紅、紫地瓜差在哪？營養師揭3色營養密碼 水煮、烘烤差很大

地瓜富含膳食纖維，不少人會選擇當作正餐主食來取代白飯或麵食。營養師高敏敏表示，台灣一年四季都吃得到地瓜，常見的黃地瓜、紅地瓜與紫地瓜，每100公克熱量約為114至122大卡，差異不大，但各自含有的維生素、植化素及膳食纖維不同，可依個人需求選擇適合的種類。

達文西爭議延燒 卵巢癌復發該如何治？ 婦癌權威揭：開刀清乾淨最重要

婦產科名醫劉偉民2015年為一名卵巢癌復發患者施行達文西手術切除腫瘤，但患者術後不到一年因癌症轉移病逝。檢方三度委託醫審會鑑定，均認定手術方式有違醫療常規，一審判刑1年4個月。劉偉民今表示，患者當時癌症已擴散至腹腔，即使採開腹手術，也無法改變死亡結果。台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏說，卵巢癌標準治療以「手術加化學治療」為核心，手術能否將腫瘤徹底清除，是預後重要關鍵。

女愛吃生菜、生魚片疑染「弓形蟲感染症」 疾管署要查感染源

疾管署今公布國內新增一例「弓形蟲感染症」案例。南部一位30多歲的女性，四月中旬因感冒就診，意外發現被弓形蟲感染。弓形蟲大多寄宿在貓科動物身上，但該名女子家中並無飼養寵物，不過經了解，住家附近時常會有野貓出沒，加上偶爾會食用生魚片、沙拉等，目前感染源尚在調查釐清中。

台馬四號海纜即將完工 馬祖4鄉也建設微波站 強化離島通訊韌性

數位發展部表示，為強化離島通訊網路韌性，透過前瞻預算補助中華電信建置的「台馬四號」海纜，以及馬祖東引、北竿、南竿與莒光鄉間微波通訊系統，即將於近期完工，加入強化離島通訊韌性行列；同時，輔導電信業者改善新台馬輪在馬祖離島間航線的行動通訊，為馬祖鄉親、船員及旅客提供便利的通訊服務。

五六年級看過來 新北河海音樂季周末八里場聽經典民歌

新北夏日音樂盛典「2026新北市河海音樂季」八里場將登場。今年活動特別新增八里場民歌主題舞臺，邀請李明德、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊等民歌音樂代表人物，共同帶領民眾重溫經典旋律，回味屬於時代記憶的動人樂章。

《謝謝你留下來陪我》2689本公益書送出 林靜芸：不用當萬能照顧者

《謝謝你留下來陪我》一書去年六月底出版，知名整型外科醫師林靜芸揭露她的夫婿林芳郁失智了，並寫下五年多的照護歷程，說明記憶可能剝落，但愛不會消失。為失智者找出口，為照顧者打氣，出版近一年來，《謝謝你留下來陪我》舉辦向全台照顧者致敬公益贈書行動，累積捐贈2689本公益書籍，收到近200多則照顧者留言回饋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。