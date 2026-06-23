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花蓮萬里溪堰塞湖恐致災 交通部：密切監測鄰近萬里溪橋

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農業部林業及自然保育署發現萬里溪上游新增一處堰塞湖，位置位於原馬太鞍溪大規模崩塌地北方約7公里處，林保署花蓮分署將規畫地面勘查及申請直升機空勘。圖／民眾提供
農業部林業及自然保育署發現萬里溪上游新增一處堰塞湖，位置位於原馬太鞍溪大規模崩塌地北方約7公里處，林保署花蓮分署將規畫地面勘查及申請直升機空勘。圖／民眾提供

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，行政院政務委員季連成預估10至20天內將出現溢流，農業部林保署花蓮分署啟動應變小組，交通部今早也與相關單位成立跨部會群組，監控及研議相關防災策略，公路局指出，附近的萬里溪橋距離堰塞湖約30公里， 一般來說水淹至橋下1.5公尺就會封橋。

萬里溪上游約30公里處新形成堰塞湖，初判為大規模山壁崩塌阻塞河道所致，崩塌面積約45公頃，最大蓄水量可能達600萬立方公尺。目前湖體尚未蓄滿溢流，也未發現明顯滲流或壩體破壞跡象，但後續發展仍具高度不確定性，相關單位持續密切監測。

交通部路政及道安司與公路局今針對馬太鞍溪橋復建工程召開記者會，對於花蓮萬里溪上流堰塞湖，公路局表示，上游屬公路局所屬負責的萬里溪橋距離堰塞湖約30公里，目前都在密切觀察中；公路局表示，每座橋的預警值不同，萬里溪橋一般來說，若水淹至橋下1.5公尺就會封橋。

堰塞湖 花蓮 交通部

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