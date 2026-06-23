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成大醫院首例阿茲海默症新藥治療滿1年 延緩退化看見希望

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院去年完成首例阿茲海默症新藥「樂意保（Leqembi）」治療，77歲病人（右二）治療療程迄今滿一年，成大醫院表示，病人目前除持續追蹤外，更見證台灣失智症治療的重要進展。圖／成大醫院提供
成大醫院去年完成首例阿茲海默症新藥「樂意保（Leqembi）」治療，77歲病人（右二）治療療程迄今滿一年，成大醫院表示，病人目前除持續追蹤外，更見證台灣失智症治療的重要進展。圖／成大醫院提供

成大醫院去年完成首例阿茲海默症新藥「樂意保（Leqembi）」治療，病人治療療程迄今滿一年，成大醫院表示，病人目前除持續追蹤外，也見證台灣失智症治療的重要進展，更讓病人及家屬看見延緩疾病惡化的新希望。

成大醫院指出，77歲陳姓男子曾在企業擔任高階主管，退休後逐漸出現記憶力衰退、重複購物、無法妥善安排日常事務等，原本思緒敏捷、處事果斷的他，變得沉默寡言，也失去參與社交活動的意願；陪伴數十年的妻子談及丈夫也感嘆，過去是家中的支柱，凡事井然有序，看到他逐漸改變，讓全家人備感不捨與憂心。

成大醫院失智症中心主任白明奇表示，陳男確診為阿茲海默症造成的輕度失智症，去年6月接受全台第一劑樂意保（Leqembi）治療，目前已完成28劑，過程中家屬也逐漸感受到改變，陳男變得較願意與人互動，更願意參與生活安排。

他指出，治療無法讓時光倒流，也不是讓疾病完全消失，但能延緩疾病進展、保留更多自主生活能力，對病人與家屬而言，都是十分珍貴的收穫；成大醫院在新藥正式進入臨床應用前，便展開周全準備，去年6月完成首例治療後，迄今接受新型藥物治療者已逾70位。

白明奇提到，過去許多人認為失智症「反正治不好，不需要檢查」，然而隨著醫學進步，阿茲海默症照護觀念正逐步改變，新型治療雖無法完全治癒疾病，但透過早期發現、早期診斷與早期治療，有機會延緩認知功能退化速度，讓病人保有更長時間的獨立生活能力與生活品質。

成大醫院 阿茲海默症 失智症

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