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雲林減重比賽減重逾4噸 近600人未減重成功

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣2024年為全國最胖縣市，衛生局去年發起減重挑戰活動，成功甩掉最胖縣市之名，今年4、5月再度祭出總價值逾百萬大獎舉辦減重比賽，吸引一千多人報名參加。圖／本報資料照片
雲林縣2024年為全國最胖縣市，衛生局去年發起減重挑戰活動，成功甩掉最胖縣市之名，今年4、5月再度祭出總價值逾百萬大獎舉辦減重比賽，吸引一千多人報名參加。圖／本報資料照片

雲林縣2024年為全國最胖縣市，衛生局去年發起減重挑戰活動，成功甩掉最胖縣市之名，今年4、5月再度祭出總價值逾百萬大獎舉辦減重比賽，吸引一千多人報名參加，衛生局今公布成果，團體、個人共減去逾4噸重量，596人未完成減重任務，局長曾春美呼籲民眾應養成規律身體活動的習慣，為健康打底。

雲林縣衛生局祭出總價值逾百萬大獎在4月及5月舉辦「每日7000步」挑戰，吸引2萬4251位民眾熱烈報名；「BMI減重挑戰」個人組共有1074人、團體組106組參賽。

比賽上月底結束，衛生局統計「每日7000步」挑戰，共計1萬5316人次成功達成挑戰，4月走出31億5064萬步，5月走出28億5345萬步，總計逾60億步，相當於繞行台灣約3620圈。

在「BMI減重挑戰」個人組共有1074人參賽，其中403人成功減重超過4%，達成減重目標，另有75人未達成減重4%的目標，但也成功控制體重，596人未完成減重任務；團體組部分有106隊達標，全體參賽者減下的總體重達4070.27公斤，超過4噸。

曾春美表示，久坐對身心健康危害不容小覷，不僅影響認知功能、增加憂鬱風險，更與心臟病、癌症等重大疾病息息相關，呼籲民眾持續以每日7000步，養成規律身體活動的習慣，為健康打底。

減重 雲林 衛生局

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