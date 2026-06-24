為什麼大家要到水泥公司拍婚紗？

台北市中山北路上，曾經是全台民間第一高樓的秘密

大台北的婚紗攝影師圈裡口耳相傳著一個小知識：台北有兩處「不用錢」的歐式婚紗拍攝景點。一處是大同大學的尚志教育研究館，那座靈感源自羅馬萬神殿、仿維吉尼亞大學 Rotunda 圓頂的歐式古典建築。

另一處你就要跌破眼鏡了，是中山北路上的台泥大樓。它是一家水泥公司的總部。

台泥總部大樓後方的拱形凹龕設計，意外成為新人及攝影師喜愛的婚紗拍攝聖地 。 圖／台泥提供

曾經 台泥第一代七層樓總部 民眾搭三輪車來圍觀

時間倒回到 1955 年。那一年，剛從公營轉民營不久的台泥，以新台幣 280 萬元向台北神學院買下了中山北路二段與錦州街口當時的黃金地段。委託的建築師，是日本早稻田大學畢業、與台灣基督教長老教會淵源頗深的林慶豐。一塊從神學院買來的地，後來蓋出的，卻是戰後台灣第一棟現代化的民間企業總部。這棟台泥第一代企業總部大樓 1960 年 11 月落成，7 層樓、約 30 公尺高、鋼筋混凝土結構，落成那一刻，高度僅次於總統府，成為當時全台最高的民間建築。

1960年落成的第一代台泥大樓高度僅次於總統府，為當時全台最高民間建築，曾吸引民眾搭三輪車前來朝聖 。 圖／台泥提供

大樓內配置了當時極為罕見的中央空調、兩部自動電梯，地下室設有發電廠，電話裝了 200 門，頂樓還有一個專門接待外賓的露天台。老一輩的台北人甚至會特地穿上最體面的衣服、坐三輪車到中山北路，就為了抬頭看這棟「頂天大廈」一眼。

那年的台北，從中山北路抬頭望去幾乎看不到什麼高樓。城市的天際線停在二、三層樓的矮平房間，最高的建築是總統府那座約 60 公尺高的紅磚圓頂，其他都比它矮上一半以上。

不是當時的人不想把樓蓋高。從日治時期延續、戰後又被戒嚴防空管制延長的「百尺限高令」（約 31 公尺），加上鋼筋與水泥都是戰後管制物資，民間企業要把樓蓋起來，幾乎得跨越層層審查。

台泥企業總部完工後兩年的 1962 年 2 月 9 日，台泥率先響應政府的「資本證券化」政策，成為台灣第一家股票公開發行上市的公司，代號「1101」。

1998 重建的台泥大樓 意外成了台北婚紗聖地

1994 年，台泥決定拆除原本的大樓原地重建。這次找的建築師，是活躍於日本的台裔建築師郭茂林，他是台北 101 顧問。台泥新大樓 1998 年 10 月落成，地上 15 層、地下 5 層，整棟外觀帶有圓柱、拱形凹龕、石材紋理的白色立面板。但真正厲害的是,它是當時台灣第一座使用「預鑄混凝土外牆」工法的建築：把原本應該在工地現場灌漿、養護、抹平的水泥牆，全部在工廠裡先做好，再像積木一樣一片片組裝起來,幾乎可以說是今天「低碳營建」的前身。

1998年重建的台泥大樓，為台灣首座採用「預鑄混凝土外牆」工法的建築，堪稱現代「低碳營建」的前身 。 圖／台泥提供

2025年 台泥把處理垃圾的嫌惡設施蓋成博物館等級

從 1960 到 1998 年的兩棟總部大樓，台泥在建築工法上都比同時代的台灣企業早一步。而進入民意時代，「領先」這件事不再只是工法上的精進，而是企業能不能學會與環境共處、與大眾對話。

2025 年 9 月 27 日對外開放的「台泥 DAKA 再生資源利用中心」，是運用水泥窯高溫協同處理花蓮在地生活垃圾的工業設施。它由設計過首爾樂天世界塔、紐約哈德遜廣場開發案的世界十大建築事務所 KPF 操刀，外牆採用台泥自家研發的 UHPC 超高性能混凝土,屋頂是循環符號的光電設計,門前馬路用的是營建廢棄物再利用的透水混凝土鋪成。落成後，這棟建築拿下了 A&D 國際設計大獎與台灣低碳建築認證，一個肯定設計理念,一個認可永續，雙軌肯定。

2025年開放的「台泥 DAKA再生資源利用中心」，外觀融入鸚鵡螺螺旋設計，將處理垃圾的工業設施翻轉為永續地標 。 圖／台泥提供

中心外觀融入鸚鵡螺黃金比例螺旋，入口的核心位置是「鸚鵡螺圖書館」，館內有以水泥復刻的《羅塞塔石碑》等展品，讓水泥從建材變成傳遞文明的載體。「我們一直相信工業不應該是一個黑盒子。」台泥董事長張安平這樣說。從「藏起來的污染」到「讓人走進來看的循環經濟現場」，台泥在淨零轉型年代用花蓮這棟建築給了時代答案。

老預拌廠華麗轉身 把氣候變遷寫進建築的「城市綠洲」

2026 年 4 月，台泥董事會通過 268 億元預算，將位於信義計畫區基隆路逸仙段、過去供應台北都市建設的預拌廠基地，改造為一座由三棟頂級企業總部大樓組成的開發案，命名為 Tower Urban Oasis（城市綠洲），預計 2031 年完工。除了台泥自家使用，也考慮租售。城市綠洲，可以說是台泥給「氣候變遷時代」的回應。

信義計畫區的舊預拌廠將改建為頂級企業總部「城市綠洲」，立面將融入大面積垂直農場，預計於2031年完工 。 圖／台泥提供

整座建築將大量使用台泥自家研發的 UHPC 與低碳建材；結構規劃取得國家級耐震建築標章、導入隔震系統；太陽能光電設置量達到法規的 16 倍、充電樁設置量為法規的 5 倍，並同步配置大規模儲能設備。建築立面則計畫融入大面積「垂直農場」，讓綠色植被沿著外牆攀升，調節微氣候、過濾空氣、降低空調能耗。台泥對建築的目標，已經從「這座城市的地標」走到「全世界都認的標準」。

80年來第一遭 台泥大樓開放「散步」

2026 年夏天，台泥總部大樓將首度對公眾開放。七月八月登場的「文明散步」活動，是台泥繼華山文創園區「築夢文明」沉浸體驗展之後，另一波邀請市民與旅人走進企業總部的設計。但這場散步，並不是一趟懷舊的建築巡禮。走進大廳，迎接你的是一座以 UHPC 超高性能混凝土打造的「太極無盡藏」，讓人不禁停下腳步拍照。一旁是水泥工藝精準復刻的《漢摩拉比法典》與象徵未來的《巴黎協定》並列展出，前者是文明的起點，後者是台泥對未來的回應。展品還包括用替代原燃料與營建廢棄土磚展示的「城市礦脈」，以及用影片呈現台泥葡萄牙水泥團隊「3D 列印技術」商業化運轉的進度。

2026年夏天台泥大樓首度對外開放，舉辦「文明散步」活動，大廳將展出《漢摩拉比法典》等水泥復刻文物與 3D 列印等水泥創新技術。 圖／台泥提供

台泥總是給人水泥原料供應商的印象，但這家公司其實在不同時代，總是用當時的指標建築，為這座城市帶來建築的進化。下次走過中山北路二段時，不妨看一眼那座歐式立面的建築。它不是一棟普通的辦公大樓，它是一家公司用 80 年寫給這座城市的一封信。這個夏天，輪到你走進去讀它。

台泥邁向80「文明散步」活動資訊

• 活動網站：https://campaign.tccgroupholdings.com/tcc80post/companyTW/

• 地點｜台泥大樓（台北市中山北路二段 113 號）