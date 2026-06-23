時隔3年出現今年首例本土霍亂病例 70多歲女性感染源待釐清

疾管署今公布我國今年首例本土霍亂確定病例，為南部70多歲本國籍女性，近期無國內外旅遊史，疾管署發言人曾淑慧表示，個案6月上旬出現嘔吐、腹瀉、意識不清、急性腎損傷的狀況，經採檢確診，為今年首例，也是我國3年來首例確定個案。呼籲民眾避免生食海鮮，有相關症狀建議盡速就醫減少重症死亡。

疾管署防醫醫師林稜表示，個案於6月上旬出現腹瀉、嘔吐、全身發抖，就醫同日晚間症狀未改善，且持續抽筋再前往急診就醫，檢查發現血糖偏高、腎功能異常，安排住院及門診治療。

林稜說，個案後續症狀持續，而且有發現意識狀態不佳，所以再次到急診就醫。抽血檢查回報白血球是正常的，發炎指數是輕微升高，有看到有腎功能持續受損的情形。診斷為急性腎損傷跟感染性腹瀉，因糞便培養出疑似菌株而通報，並於6月19日檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Hikojima），並給予抗生素跟收治病房住院治療，目前已出院返家休養。

林稜說，接觸者6人皆無疑似症狀，疫調發現個案平日沒有生飲、生食習慣。衛生單位已啟動相關防治措施，針對個案飲食等暴露史進行詳細調查，並採集個案接觸者糞便檢體及相關環境檢體送驗，以釐清可能感染源，同時衛教接觸者進行健康監測及落實飲食與手部衛生。

疾管署統計，2022至2026年累積本土病例數分別為2、1、0、0、1例，年齡分布20多歲至70多歲，其中3例檢出霍亂弧菌血清型O1-Ogawa、1例血清型為O1-Hikojima。

疾管署防疫辦公室副主任李佳琳表示，全球今年截至4月26日累計報告約7.9萬例霍亂病例，其中1010例死亡，4月疫情較3月上升，疫情集中於非洲、東地中海、東南亞地區等國家，病例數以阿富汗2.7萬例、剛果民主共和國2.3萬例及莫三比克7100例為多，鄰近國家緬甸報告151例、菲律賓報告76例。WHO評估全球約有10億人面臨感染風險，全球傳播風險為非常高。

疾管署表示，霍亂弧菌分兩類產毒性與非產毒性，非產毒性的影響較小，症狀輕微，霍亂為第二類法傳染病，是由產毒性霍亂弧菌所引起腸道傳染病，潛伏期為數小時至5天，通常為2至3天，主要透過食用受汙染的食物或水傳播。由於霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，通常須吃入大量的病菌才會致病，但在胃酸分泌不足、胃部切除或服用制酸劑者，則少量的病菌即可能致病。臨床症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等。重症患者若未接受治療，致死率可能超過50%；如能及時補充水分及電解質並接受適當治療，致死率可降至1%以下。

疾管署說明，霍亂弧菌可久存於汙水中，生食受污汙染水域捕獲的海鮮，特別是甲殼類或貝類，就有可能遭受感染，因此應避免食用生魚片、生蠔或未熟的甲殼類及貝類等。此外，食物要充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉汙染；應飲用煮沸後的水；非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存；保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，正確使用肥皂及清水洗手，以降低感染風險。

至於台灣的霍亂風險，曾淑慧說，WHO評估全球風險高主要是因為氣候變遷或戰亂導致公共衛生建設不足。台灣公衛基礎完善，民眾衛生習慣好，感染機會相對低，霍亂弧菌對熱敏感，只要煮熟加熱就不容易感染。

疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。