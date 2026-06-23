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20多歲男去年巴基斯坦確診瘧疾 入境台灣半年因2症狀證實「復發」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今公布國內新增1例境外移入瘧疾病例，為20多歲外國籍男性。記者翁唯真／攝影
疾管署今公布國內新增1例境外移入瘧疾病例，為20多歲外國籍男性。記者翁唯真／攝影

疾管署今公布國內新增1例境外移入瘧疾病例，為20多歲外國籍男性，2025年曾於巴基斯坦確診瘧疾，今年1月下旬入境台灣，於6月上旬起出現發燒、嘔吐等症狀，因症狀未改善而至醫院就醫，並經通報檢驗確認間日瘧復發。疾管署發言人曾淑慧提醒，民眾若要前往瘧疾流行區建議於1個月前，前往旅遊醫學門診諮詢服藥。

疾管署防醫醫師林稜表示，個案是在今年1月中旬從巴基斯坦入境台灣，從6月上旬開始出現發燒、嘔吐等症狀，6月中旬曾到急診就醫。當時COVID-19跟流感快篩都是陰性，後來因為症狀都沒有改善，他再次到急診就醫，檢查發現血小板偏低，發炎指數跟黃疸指數都有升高的情形。

林稜說，醫師評估他的症狀跟他本身有國外旅遊跟居住史，通報瘧疾並採檢送驗。經疾管署實驗室確認為「間日瘧」，研判為境外移入，而且是一個感染後再復發的間日瘧個案。個案於當日收治住院，也接受了抗瘧藥物治療，目前住院約一周，治療之後已經退燒了，現在意識清楚、生命徵象穩定，目前持續住院治療中。

疾管署監測資料顯示，今年截至6月22日累計2例境外移入病例，感染國家為衣索比亞及巴基斯坦，年齡均為20多歲，感染型別皆為間日瘧。另統計近10年國內確診瘧疾人數累計67例病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署防疫辦公室副主任李佳琳表示，全球瘧疾病例約94%集中於非洲，主要分布在奈及利亞、剛果民主共和國、烏干達、衣索比亞及莫三比克等國。近期辛巴威西馬紹納蘭省疫情升溫，今年已累計1萬4730例；法屬馬約特島截至5月下旬累計197例，疫情集中於南部地區。亞洲國家中，印尼今年已通報逾20萬例，主要分布於巴布亞、中巴布亞及南巴布亞省；巴基斯坦疫情雖較2024年下降，2025年仍通報約180萬例病例。

林稜表示，瘧疾由帶有瘧原蟲的瘧蚊叮咬傳播，常見為惡性瘧及間日瘧。感染後多於7至30天內發病，初期類似流感，以發燒為主，並可能出現頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐及疲倦；若未治療，可能出現周期性畏寒、發燒、出汗，嚴重可導致肝腎衰竭、昏迷甚至死亡，間日瘧及卵形瘧可能潛伏肝臟，治療後仍須根除治療以防復發。

疾管署提醒，前往流行地區前至少一個月應至旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑服用預防藥物；旅途中穿著淺色長袖長褲、使用合格防蚊液，並選擇有紗門紗窗住宿。返國後若有疑似症狀，應盡速就醫並告知旅遊史及用藥情形。

瘧疾 巴基斯坦 疾管署

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