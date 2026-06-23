台大醫學院長吳明賢驚傳OHCA送醫急救 醫研判可能是心腦疾病

台大醫學院院長、腸胃科權威吳明賢今天驚傳「到院前心肺功能停止」（OHCA）送醫急救。據悉，吳明賢是因「急性心肌梗塞」而緊急就醫，但未獲證實；台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，若因急性心肌梗塞導致OHCA，確實會先以葉克膜維持生命跡象，從目前的消息分析，吳明賢有高度機率是因心腦疾病就醫。

根據「中時新聞網」報導，吳明賢於今天清晨4點至5點左右，被發現急性心肌梗塞，被送往住家附近的北醫附醫急救，後轉至台大醫院治療；對此，台大醫院發言人陳彥元證實此事吳明賢從他院轉至台大醫院救治，至於病情是否為心肌梗塞，因病情事涉個人隱私，且家屬沒有授權院方，無法對外說明。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，吳明賢平時公務繁忙，平時應有早起的習慣，可能在清晨起床時，發生「晨起高血壓」，因此誘發心腦血管意外，如腦中風、心肌梗塞、主動脈剝離等。

林謂文說，吳明賢現年61歲，正為心肌梗塞好發族群，加上平時工作忙碌，可能身體已出現警訊，卻不自知。提醒民眾現在雖為夏天，但天氣炎熱仍可能好發心肌梗塞，原因是天氣炎熱，若沒有適時補充水份，導致血液較為黏稠，血流受到影響，容易形成血栓，引起心肌梗塞。

至於吳明賢目前的病況，林謂文說，若吳明賢是在睡眠期間發生心肌梗塞，因不知道心跳停止了多久，目前病情仍有待觀察。一般來說，急性心肌梗塞造成OHCA，會先以葉克膜維持生命跡象，再待給予基本的藥物治療，等待病情好轉。

林謂文呼籲，天氣炎熱時，應適時補充水份，避免心肌梗塞，除多喝水外，若有慢性病史者應按時服藥、控制病情，如果平時伴侶有打呼的習慣，一旦睡覺時打呼聲不見了，應立刻查看有無呼吸、心跳，若發現呼吸、心跳停止，務必立即叫救護車送醫。