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影／郵差騎車為買涼飲竟大逆向 離譜行徑曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
郵差為購買涼飲竟逆向行駛。圖／民眾jty3.22授權提供
郵差為購買涼飲竟逆向行駛。圖／民眾jty3.22授權提供

近日各地天氣炎熱、高溫上看38度，許多民眾都會購買冰涼手搖飲解渴，在大太陽地下送信的郵差也不例外，但有民眾發現，一名鄒姓郵差疑似為買涼飲竟不遵守交通規則，逕自左轉逆向行駛。對此，中華郵政表示，針對該人員違規行車一事，後續將依相關規定予以懲處。

民眾「jty3.22」於社群Threads上分享一段影片，從影片中可見，一名郵差騎著機車，疑似為了購買涼飲左轉逆向行駛，所幸對向車道沒有來車，並無造成任何傷亡，但該民眾也批評，這郵差不知道在騎什麼？直接逆向騎進對向，蠻扯的。

中華郵政台中郵局說明，本局郵務科北屯投遞股外勤人員鄒○翔，昨（22日）約中午11時34分許，騎乘機車投遞郵件時，因天氣炎熱，為購買涼飲，逕由北屯區松義街右轉松竹路二段逆向行駛。

台中郵局表示，本局已請各郵務單位以此案例，再次督促外勤同仁務必遵守交通規則，並加強行車安全教育訓練，以維行車安全；另針對鄒員違規行車一節，後續將依相關規定予以懲處。

中華郵政 郵差 交通違規

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