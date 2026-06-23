烏山頭水庫水位降引太陽能安全疑慮 元晶太陽能：不會釋出有害物質

針對近日社會各界關心烏山頭水庫因水位下降，部分水面型太陽能系統隨水位變化而接觸庫底泥面，進而引發外界對太陽能模組安全性的疑慮，元晶太陽能再次澄清水面型太陽能模組安全無虞，經實驗證實不會釋出重金屬等有害物質。

元晶表示，公司生產的太陽能模組，皆依循嚴格品質標準與安全檢驗程序。為進一步驗證模組在極端情境下對環境水體之影響，元晶太陽能曾委託工業技術研究院測試。該測試係針對太陽能模組經老化處理後加以擊破，再進行泡水實驗。實驗結果顯示，將破裂模組浸泡於水體長達14天後，該水體仍未檢出重金屬等有害物質，並且符合飲用水水質標準。相關檢驗報告亦公開於元晶太陽能官方網站，供社會大眾查閱。

元晶強調，太陽能發電技術並非台灣單獨採用的新興技術。在台灣官方推動再生能源政策之前，太陽能早已廣泛應用於全球各地，包含歐洲、美國、日本等先進國家，並長期設置於住宅屋頂、工廠、農地、水域及公共設施等多種環境中。其產品安全性、環境影響及無毒性，皆已在國際間經過長期實證與嚴格檢視。

元晶表示，水面型太陽能系統的設計與建置，均須依循相關法規與工程標準執行。模組本身主要由玻璃、鋁框、封裝材料、矽晶太陽能電池片等材料組成，並非外界所想像會釋出有毒物質之材料。即使在極端破裂情境下，經實驗驗證後，亦確認符合飲用水質標準。元晶太陽能理解社會大眾對水庫水質與環境安全的高度重視，也認同任何公共建設與能源設施都應接受嚴格檢驗與透明監督。公司將持續以科學數據、公開資訊與負責任的態度，回應社會關切，並配合主管機關及相關單位之規範與查驗。

元晶表示，太陽能已經是全球公認的重要再生能源之一，在環境安全與產品可靠度上已累積大量國際實績。請社會大眾放心，元晶太陽能也將持續秉持最高標準，守護環境安全，持續與社會溝通，推動台灣穩健邁向潔淨能源大未來。