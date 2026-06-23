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77歲嬤手抖10年困擾…彰基「神波刀」治療 已可簽名、用筷子

中央社／ 彰化23日電
77歲老婦罹患原發性顫抖症，生活無法自理。彰化基督教醫院使用神波刀，也就是磁振導航聚焦超音波治療，無需全身麻醉、不用開腦，現在婦人可用右手使用筷子及畫螺旋線、簽下自己的名字。中央社／彰基醫院提供
77歲老婦罹患原發性顫抖症，生活無法自理。彰化基督教醫院使用神波刀，也就是磁振導航聚焦超音波治療，無需全身麻醉、不用開腦，現在婦人可用右手使用筷子及畫螺旋線、簽下自己的名字。中央社／彰基醫院提供

77歲黃姓老婦罹患原發性顫抖症，生活無法自理，彰基用神波刀，發射低能量超音波，穿透頭皮頭骨，聚焦腦部丘腦特定神經核，以高溫產生熱凝灼效應，阻斷不正常的顫抖神經迴路

彰化基督教醫院今天發布新聞稿指出，黃婦長達10年飽受重度原發性顫抖症之苦，因雙手嚴重顫抖，連最基本的倒水、吃飯都有問題，因此來到醫院求診。

彰基指出，針對嚴重顫抖症，通常都以藥物控制，若藥物無效或產生嚴重副作用，就要考慮進行外科手術，像是深層腦部刺激術，針對腦部進行局部麻醉與開顱，在腦部鑽孔植入細長電極導線，胸前皮下埋入電池，每隔3至4年還需重新手術更換電池。

彰基神經內科主任莊介森說明，老婦人罹患的是原發性顫抖症，且顫抖的程度容易因感受壓力與焦慮等自律神經失調因素而加劇，因此使用需自費的神波刀，也就是磁振導航聚焦超音波，幫婦人治療。

幫婦人動刀的彰基神經外科醫師吳翊平解釋，神波刀的儀器會發射低能量超音波，安全穿透頭皮頭骨後，精準聚焦在腦部深處引發顫抖的丘腦特定神經核，瞬間產生攝氏55至60度高溫，產生熱凝灼效應，進而阻斷不正常的顫抖神經迴路。

吳翊平指出，治療無需全身麻醉、不用開腦，患者在治療當下全程清醒，而每次超音波擊發僅需10多秒，醫師會請患者執行畫圖、簽名等動作，即時確認治療成效。先治療婦人的右手，現在婦人可用右手使用筷子及畫螺旋線、簽下自己的名字，等6個月後若狀況穩定，再安排治療左手。

神經迴路 腦部 彰基醫院

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