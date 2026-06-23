陪植物人走出安養院看舞台劇 創世板橋院募建置設備

一場舞台劇，對一般民眾而言或許只是日常休閒活動，但對長年臥床的植物人來說，卻是難得的外出體驗。創世基金會板橋院日前特別安排院民走出安養院，觀賞表演藝術家朗祖筠公益演出的舞台劇，讓植物人院民有機會感受藝文魅力與社會溫暖，也凸顯移位設備對照護工作的關鍵重要性。

創世板橋院指出，從床上轉移到輪椅，再從院區前往活動現場，每一個移位過程都需要照護團隊細心協助與設備支援，才能讓院民安全參與活動、平安返院。

創世板橋院院長李培菁表示，院內服務對象多為長期臥床、極重度失能植物人，日常生活中的上下床、翻身、沐浴等，都需仰賴照護人員協助。對一般人來說簡單的移動動作，往往需要兩名以上照護人員共同完成，若能透過移位設備輔助，不僅能讓院民移位更平穩、安全，也能降低跌落風險。

李培菁說，懸吊式電動移位設備除了能協助院民上下床與轉位，也能減輕照護人員長期搬抬造成的身體負擔，讓過去需要多人合力完成的工作，更有效率且安全地進行，提升植物人參與社區融合活動的機會與照護品質。

創世板橋院表示，目前院內已完成部分懸吊式電動移位設備建置，但仍有5間寢室尚未完成相關設備及移位吊帶設置，尚需募集210萬元經費。對需仰賴工作人員協助才能下床的植物人而言，移位設備不只是輔具，更是幫助他們走出安養院、連結社會的重要橋梁。

創世基金會表示，自民國75年成立以來，長期陪伴植物人及其家庭走過照護歷程，盼社會大眾支持「安心移位」愛心工程，共同協助建置懸吊式電動移位設備，打造更安全的照護環境，讓植物人有更多機會參與社會活動、感受外界關懷。

創世基金會板橋院安排植物人院民走出安養院欣賞舞台劇，希望透過移位設備協助，讓院民有更多機會參與社會活動。圖／創世基金會提供