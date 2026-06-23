每5位小一生就有1人近視 眼科學會籲建置學童驗光資料庫

台灣兒童近視問題日趨嚴重，小學一年級學童近視率高達19.8%，到了六年級更超過70%。眼科醫學會近日呼籲，應建立更完整的學童視力檢查與追蹤機制，善用學校與醫療院所累積的大量驗光資料，作為近視防治基礎。國健署表示，若教育部願意將相關視力檢查資料上傳並進行後續追蹤，有助於共同守護學童視力健康。

國健署副署長魏璽倫說，目前國小新生入學後，教育體系已要求家長帶孩子接受視力檢查，但相關資料是否能夠進一步整合、分析與追蹤，仍有精進空間。眼科學界關注的重點在於，這些珍貴的視力數據若能建立長期資料庫，將有助於掌握孩子視力變化趨勢，進一步制定更精準的近視防治政策。

「如果教育部願意將相關資料上傳，我們都非常願意配合。」魏璽倫說，跨部會合作有助於建立更完整的兒童視力健康管理模式。無論是學齡前兒童視力篩檢，或是入學後的定期視力檢查，目的都是希望及早發現問題、及早介入治療。若能整合教育與醫療體系資源，建立完整追蹤機制，可望成為台灣近視防治的依據。

根據國健署「兒童青少年視力監測調查」，幼兒園大班學童近視率約9%，到了國小一年級增加至19.8%，等於每五名小一學生就有一人近視。到了國小六年級，近視率更攀升至70.6%。魏璽倫強調，學齡前是視力發育最重要的黃金時期，愈早介入，愈有機會延緩近視發生。

學齡前至小學低年級是近視防治關鍵期，為了將近視防治向下扎根，國健署近年也積極推動學齡前兒童視力篩檢計畫，邀請眼科醫師進入幼兒園，透過散瞳屈光檢查及斜弱視篩檢，及早發現異常個案並進行追蹤管理。