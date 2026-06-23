吳明賢OHCA葉克膜搶命 兩天前發文憂內科住院醫招收率僅61%創新低

台大醫學院院長吳明賢因到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，目前台大為他裝上葉克膜全力搶救中。吳明賢兩天前才在臉書發文，指自己在端午連假前接獲內科醫學會秘書處傳來訊息，確認今年台灣內科住院醫師全國招收率僅 61%，創下歷史新低，讓他非常憂心。

他的臉書貼文以「春江水暖鴨先知」為開場白，以下是他於六月廿一日發出的臉書全文：