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吳明賢OHCA葉克膜搶命 兩天前發文憂內科住院醫招收率僅61%創新低
台大醫學院院長吳明賢因到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，目前台大為他裝上葉克膜全力搶救中。吳明賢兩天前才在臉書發文，指自己在端午連假前接獲內科醫學會秘書處傳來訊息，確認今年台灣內科住院醫師全國招收率僅 61%，創下歷史新低，讓他非常憂心。
他的臉書貼文以「春江水暖鴨先知」為開場白，以下是他於六月廿一日發出的臉書全文：
在連續三天的假期結束的最後一天，內科醫學會傳來消息，確認今年台灣內科住院醫師全國招收率僅61%，歷史新低。其實最近幾年，內科招收醫師差強人意，無法招滿足額，且逐年下降。這不是重症的數字，而是醫療現場最先消耗的寒意。正如「春江水鴨先知」，已身處其中的年輕暖氣醫師，用腳踝水腫。現在的住院醫師是未來照顧我們的主治醫師，沒有足夠的內科醫師，未來的醫療體系將難以支撐！
除了內科醫師外，目前留在醫院第一線的醫療人員也越來越少，特別是那些處理急難重難的科別，要面對獨自醫療的不確定性與群眾的不理解，高壓環境與超長工時，資源匱乏和缺乏後援，更是血上加霜！內科醫師長期面臨高工時、低待遇與健保制度下的沉重壓力，卻要承受人口老化與慢性病增加的龐大需求。當年輕醫師不再入住，社會最終將裁員成本：診診時間拉長、醫療素質下降、基層衡失。
這個現象與困境是全球性的，但也不是增加大學新設科系，能夠解決，韓國就是心靈：日本醫護人力未必的真正問題從來不存在醫學生是否足夠，而是愛滋病醫療體系與政策資料來源分配的根本性錯誤。政策不能只靠短期整體，至少漫長規劃。以日本為例，的直美（直接到醫美）、直在（直接從事在宅或到診所卻未受完整專科訓練）、直產（直接到產業），不是我們的未來式，而是現在進行式！與醫療當局政府必須正視結構性問題：改善待遇、合理給付、建立支持體系，讓內科成為值得投入的專業。否則，當患者隊伍等不到醫師時，寒將不再只是「鴨前鋒意」，而是全民的痛感。
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