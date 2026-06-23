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全球日夜複合高溫事件增 彭啓明：擬推抗高溫40度演練

中央社／ 台北23日電
根據最新研究，全球高溫日接續高溫夜所構成的連續複合事件增加73%。圖為6月22日在法國巴黎拍攝的一家藥店外的電子溫度顯示牌。新華社
根據最新研究，全球高溫日接續高溫夜所構成的連續複合事件增加73%。圖為6月22日在法國巴黎拍攝的一家藥店外的電子溫度顯示牌。新華社

根據最新研究，全球高溫日接續高溫夜所構成的連續複合事件增加73%；學者指出，24小時的熱負荷累積可能造成健康風險。環境部長彭啓明表示，今年預計將進行攝氏40度抗高溫演練。

環境部去年7月進行首次「抗高溫調適對策演練」。環境部長彭啓明今天在臉書表示，規劃今年以攝氏40度高溫為基準進行演練，而且要結合各部會，先期做高溫的氣候調適。

彭啓明說，現在才6月下旬，全球已經提早出現極端高溫現象；這個議題絕對不是停留在「高溫假」，而是橫跨許多治理的層面在內。

由國際期刊「自然氣候變遷（Nature ClimateChange）」發布的一篇由歐洲中期天氣預報中心等機構團隊完成的研究指出，全球熱壓力正在增強，且影響範圍正在擴大，據統計，由高溫日接續高溫夜所構成的連續複合事件增加73%，且最長可持續近一整年，使人體缺乏散熱與修復的時間。

台灣科技媒體中心邀請氣候科學與都市熱環境領域的專家提供觀點。

台灣師範大學地球科學系教授陳正達表示，此研究顯示，真正的健康風險常來自24小時累積熱負荷，夜間高溫的核心問題是「沒有恢復時間」。白天已承受高熱負荷，夜間若仍高溫、高濕、低風速，都會影響人體散熱、睡眠、心血管調節與水分恢復。

陳正達指出，對都市環境而言，夜間高溫與都市熱島尤其關鍵。雙北因盆地地形與高度開發，市中心均溫比郊區高出攝氏3度以上的情況愈來愈頻繁。這表示都市調適不能只處理白天遮蔭，也要處理夜間建材蓄熱、通風廊道、室內過熱與冷氣排熱。

台灣大學防災減害與韌性碩士學位學程副教授石婉瑜表示，她的研究團隊也曾針對台北地區數個測站在1961年至2023年間的日、夜增溫特徵分析，結果顯示部分地區確實呈現夜間增溫速率高於日間的現象。

石婉瑜指出，此研究較難清楚呈現台灣地區的熱壓力變化，在本土研究成果到位之前，除了持續推動都市林及城市遮蔭之外，建議政府優先將相關資源投入勞動部與農業部，以照顧需長時間曝曬於高溫下的戶外工作者；同時可以與社會局及相關NGO（非政府組織）協作，針對無家者提供協助，使其在夜間能有溫度較為涼爽舒適的休息空間。

氣候變遷 高溫 彭啓明 極端氣候

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