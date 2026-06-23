花生災害莢收購辦法苦等近一周未公告 農民低價求售止血

連續降雨導致落花生受損，農業部已針對雲林、彰化落花生啟動天然災害現金救助，行政院長卓榮泰本月十八日宣布，將針對發芽、破損等「災害莢」啟動專案補助，鼓勵業者收購且價格不得低於往年水準。政策宣布至今近一周，相關辦法仍未公告，因花生儲存不易，雲林不少農民只能低價出售止血。有收購業者直言，本周花生就將採收完畢，「農民應該等不到收購了」。農糧署則表示，相關辦法仍在研擬中，將於近日公告。

農業部日前已針對雲林、彰化落花生啟動天然災害現金救助。卓榮泰表示，部分農田雖尚未達到救助標準，但農民辛苦種植的成果仍因豪雨受損，因此將針對發芽、破損等災害莢，採專案補助方式，鼓勵業者收購，並確保收購價格不低於過往水準，以降低農民損失。

政策宣布後至今，相關辦法遲未公布，收購業者面對農民詢問也無所適從。由於受損花生即使曬乾，保存仍相當困難，農民擔心拖延將造成更大損失，只能選擇忍痛賤賣。

中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴表示，目前受損花生只能以每台斤十多元價格勉強收購，遠低於農民生產成本，他收購時也覺得「很歹勢」，但中央沒有公布補助收購辦法，他也很無奈。

有業者質疑，農業部遲遲未公布辦法，等同以時間拖延。業者指出，花生採收後必須持續翻曬，曬乾後保存很占空間，農民擔心政策生變，多數選擇趕快出售，「不可能一直曬、一直等政府收購，還要每天在路邊顧，可能嗎？」再加上颱風或降雨等變數，若拖到下周，品質較差的花生恐怕早已售罄。

雲林縣土庫鎮洪姓農民表示，目前農友根本不知道災害莢花生該交給誰收購，每天在烈日下翻曬，早晚都得看顧；即使曬乾，保存仍不容易，且災害莢花生曬乾後仍可能持續發芽，「不知道還要等多久，現在只能便宜賣」。

中華民國落花生產業協會理事長黃伯文表示，目前同業仍未接獲農業部通知收購事宜，近來天天都有農民詢問，農民耕作很辛苦，如今又面臨血本無歸，盼中央盡快啟動收購作業。

農糧署副副署長黃昭興表示，這是國內首次啟動花生災害莢收購，目前正遴選配合收購的廠商，預計收購的數量及價格尚在研擬相關辦法，將於近日公告。收購的花生災害莢會由業者篩選後，做多元循環處理。