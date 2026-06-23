偏頭痛嚴重影響生活與睡眠 中榮「雷射針灸」無痛治療見效

一名34歲女性，受偏頭痛困擾10年，嚴重影響日常生活與睡眠，後來經台中榮總中西醫聯合照護，並接受中醫「雷射針灸」治療，在不需侵入性扎針的狀況下，經過為期一個月8次的療程後，發作程度與頻率均獲顯著改善，入睡困難也一併緩解。

台中榮總說，偏頭痛是現代人常見的文明病，發作時常伴隨噁心、怕光、怕吵等症狀，更讓許多患者陷入「痛到睡不著，睡不好又更痛」的惡性循環，影響隔天的生活運作，長期也會讓生活品質受到影響。台中榮總透過頭痛中西醫整合門診，結合神經醫學中心神經內科與傳統醫學部團隊，長期針對偏頭痛患者進行臨床研究。

成果證實，雷射針灸可作為慢性偏頭痛患者的輔助治療，最近更進一步發現雷射針灸不僅能減少偏頭痛發作，也能提升患者睡眠品質，有助於打破偏頭痛與睡眠障礙彼此加重的惡性循環，為常規藥物治療反應不佳的偏頭痛患者帶來新的整合治療選擇。

台中榮總說，偏頭痛不僅是單純的頭部疼痛，而是一種影響廣泛的神經血管性疾病。台灣偏頭痛的盛行率約為9.1% ，其中女性14.4%，男性4.5%。臨床表現上，患者常出現單側的搏動性頭痛，並可能伴隨畏光、怕吵、噁心及嘔吐等症狀。多數患者的日常生活、社交及工作能力會因頭痛發作而受到實質影響。

臨床發現，偏頭痛還會干擾正常的睡眠周期，導致患者難以入睡或睡眠中斷。而睡眠品質不佳也是誘發偏頭痛的常見危險因子之一，兩者容易形成惡性循環。一般治療主要依賴急性止痛藥物與預防性藥物，但可能面臨藥效不如預期，以及面臨腸胃不適、嗜睡等副作用，臨床上仍持續尋求安全且有效的輔助治療方案。

傳統醫學部醫師劉遠晸提醒，偏頭痛患者應建立正確的就醫觀念，尋求專業的中醫師和神經內科醫師與進行詳細評估，切勿自行長期濫用成藥，以免加重病情或損害肝、腎功能。

傳統醫學部醫師鍾靜君亦說，在預防方面，建議應養成規律作息，並維持固定的睡眠長度與充足的水分攝取。同時，透過填寫「頭痛日記」記錄發作時的時間、症狀、飲食與壓力，了解頭痛誘發因子如天氣變化、特定加工食品或酒精等，並從生活習慣著手調整，配合醫療團隊的整合性治療，逐步減少偏頭痛對生活的影響，才能重獲健康人生。