台大醫學院院長吳明賢傳OHCA送醫 台大醫院證實外院轉入治療中

台大醫學院院長吳明賢傳出到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，據ETtoday報導，他被裝上葉克膜搶救。對此，台大醫院證實，吳明賢由外院轉入，目前在台大醫院接受治療，至於實際病況等，涉及病人隱私，不便透露。

吳明賢在醫界人緣極佳，消息傳出後，許多與他有私交的院長和台大醫院醫護人員都非常難過，大家幫他集氣度過難關。台大目前全力救治，對於醫院院長突然發生這種狀況，非常震驚，院方全力搶救中。

吳明賢是國內腸胃科權威醫師，去年從台大醫院院長升任醫學院長。他經常寫臉書，發文題材從醫學教育、醫病關係到時事針砭，回老家過年還特別介紹嘉義小吃，有人文思考，也有人間煙火氣，可說是台大百年來最具親和力的院長。吳明賢在疫情期間臉書寫得最頻繁，他說希望書寫有助正確訊息的傳播，讓民眾安心。

最近醫美診所偷拍事件延燒，吳明賢受訪表示，醫美診所設針孔偷拍，已侵犯病人隱私涉及違法，當前醫美產業最大的問題在經營者未必具醫師背景，將醫療行為視為商業操作，過度以營利為導向，導致亂象叢生，政府在此事件上應意識到法律與制度應與時俱進，若事件反映的是系統性或管理層面的漏洞，政府就應檢討修法，完善醫療管理制度。

吳明賢去年出版《行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路》一書，他說，醫院是許多人生命交會之所，也是連結善與善的所在，醫學是用科學的真解決病苦的善、成就美事的行善志業，而非單純的工作或專業，「醫道即人道，人生並非線性，需要系統性思維，也要懂得配合他人」，不能只從此刻去看一件事價值，不要先放棄「看起來沒用」的事，在利他過程中，收穫更多圓滿。

吳明賢出身嘉義平凡家庭，從小就喜歡看書，國小看的最多的書籍是「佛經」，他被佛經中的故事吸引，讀得津津有味，疫情期間每天勤奮寫心經；國中後進入武俠小說的世界，他拆解武俠二字，「武」是止戈為武，所以重點在「俠」，俠之大者為國為民，醫師擁有的知識與技術，如同絕世武功，所以要能夠「行俠仗醫」。