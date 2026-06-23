農藥所檢測食品重金屬新技術 快篩15分鐘內完成

全球食安標準提升，農業部農業藥物試驗所開發出全新重金屬檢測技術，將原本需耗時1小時以上的檢測時間，以快篩方式縮短至15分鐘內，結果一樣精確。

農業部今天發布新聞稿，農藥所導入國外發明的「X射線螢光光譜儀（XRF）」及「高解析度X射線螢光技術」（HDXRF），並結合農藥所的檢驗方法，發展出兼具「快速、精確、非破壞性」的創新定量分析流程，且易於操作。

農藥所說，新技術不僅將原先需要耗時1小時以上檢測時間，大幅縮減至快篩15分鐘內完成，且成本更低，大約是新台幣200萬元，約是原本高於800萬元的1/4，可為國人在食安上建立更高效的防線。

農藥所說，食品中砷、鉛、鎘、汞等重金屬的殘留，向來是國際食安監測管理的核心議題，目前食品微量重金屬檢測主要採用「感應耦合電漿質譜儀（ICP-MS）」，雖具高靈敏度與精確性，但樣品前處理過程繁瑣，伴隨的化學廢液造成環境負擔，且昂貴的儀器建置成本與專業的操作門檻，對於國內的中小型加工業者而言，是難以跨越的沉重負擔。

農藥所發展出「可攜式XRF」，並蒐集蕈菇、飼料、穀類、藻類、蜆精、中草藥及芝麻等200餘件真實樣品，實測新檢測技術，結果顯示，在砷、鎘、汞及鉛含量的檢測結果，XRF與ICP-MS具有高度一致性。

農藥所表示，未來將持續向產業端推動這項技術，並擴大快檢水產品及穀類作物的重金屬。目前已至東部知名漁場及國內食品油脂大廠訪視及實地量測，了解企業工廠應用這項技術尚須改善的流程細節，盼能將實驗室建立的技術，實際運用到加工廠現場檢測，提升業者自主把關能力。