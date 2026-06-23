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黃、紅、紫地瓜差在哪？營養師揭3色營養密碼 水煮、烘烤差很大

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣一年四季都吃得到地瓜，常見的黃地瓜、紅地瓜與紫地瓜各有不同營養功效。示意圖／Ingimage
台灣一年四季都吃得到地瓜，常見的黃地瓜、紅地瓜與紫地瓜各有不同營養功效。示意圖／Ingimage

地瓜富含膳食纖維，不少人會選擇當作正餐主食來取代白飯或麵食。營養師高敏敏表示，台灣一年四季都吃得到地瓜，常見的黃地瓜、紅地瓜與紫地瓜，每100公克熱量約為114至122大卡，差異不大，但各自含有的維生素、植化素及膳食纖維不同，可依個人需求選擇適合的種類。

高敏敏在臉書粉專發文指出，黃地瓜每100公克約121大卡，含有27.8公克碳水化合物、4.8公克糖及2.5公克膳食纖維，特色是鉀含量豐富，有助於維持正常生理機能及骨骼健康，適合久坐、久站，或容易感到疲勞的族群。

紅地瓜每100公克約114大卡，含有25.4公克碳水化合物、5.1公克糖及2.4公克膳食纖維。紅地瓜最大的營養特色是富含β-胡蘿蔔素，每100公克含量達6285微克，具有良好的抗氧化力，有助維持視力及皮膚健康，加上口感綿密香甜，適合長時間用眼或重視肌膚保養的族群。

紫地瓜每100公克約122大卡，含有28.5公克碳水化合物、4.3公克糖及2.8公克膳食纖維。雖然紫地瓜幾乎不含β-胡蘿蔔素及維生素A，但富含花青素，具有抗氧化作用，膳食纖維含量也是三者之中最高。其口感水潤帶Q，甜度相對較低，適合重視腸道健康、希望補充植化素，或不喜歡吃得太甜的民眾。

高敏敏也分享3個健康吃地瓜的小撇步。首先是「帶皮吃」，地瓜皮含有膳食纖維與植化素，徹底清洗乾淨後連皮一起吃，可攝取更多營養。其次是「放涼吃」，地瓜煮熟後放涼，部分澱粉會轉化為抗性澱粉，有助增加飽足感，對血糖及體重控制也較為友善。最後則是「替代主食」，地瓜本身屬於澱粉類食物，食用後應酌量減少白飯、麵條等其他澱粉的攝取量，同時搭配蛋白質及蔬菜，才能讓一餐的營養更加均衡。

地瓜究竟該怎麼烹煮，營養師和廚師提出兩派觀點。有廚師指出，地瓜的靈魂在於「焦糖化」，烘烤能濃縮地瓜風味，創造出其他烹調法難以企及的層次感。最理想的作法是把整顆地瓜烤到糖分溢出、邊緣微焦，而烤箱的乾熱可以避免水溶性維生素流失，因此營養不見得比水煮差。

不過營養師認為，高溫烘烤可能讓地瓜從「超級食物」變成「糖分炸彈」。水煮地瓜的好處是升糖指數極低、保留水分與減少脂肪、抗氧化物保存更多，以及更適合人體消化。地瓜究竟是要水煮還是烘烤，沒有絕對對錯，端看每個人要以健康還是風味為主要考量。

地瓜

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