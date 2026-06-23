花蓮萬里溪堰塞湖10至20天恐溢流 鳳林鎮公所：森榮里等4里聚落受影響

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，行政院政務委員季連成今天稱預計10至20天內出現溢流。縣府農業處指出，正等待中央提供詳細影響範圍資料；林業及自然保育署花蓮分署下午將完成潛勢範圍畫定，盡速提供地方政府作為防災依據。

萬里溪上游約30公里處新形成堰塞湖，初步研判是大規模山壁崩塌阻塞河道所致，崩塌面積約45公頃，最大蓄水量可能達600萬立方公尺。目前湖體尚未蓄滿溢流，也未發現明顯滲流或壩體破壞跡象，但後續發展仍具高度不確定性，相關單位持續密切監測。

縣府農業處長陳淑雯表示，昨天已開始著手各項整備工作，目前最重要的是掌握中央提供的堰塞湖影響範圍資料，以及確認安全避難地點位置，後續才能據此規劃疏散撤離與收容安置措施，確保民眾生命財產安全。

林保署花蓮分署長黃群策指出，林保署今天下午將與縣府及相關單位召開會議，討論堰塞湖影響範圍畫設作業，並將資料送交專家學者確認，希望盡快完成潛勢區域畫定，提供地方政府作為防災應變及居民疏散的重要依據。

鳳林鎮公所指出，依據林保署評估，若堰塞湖未來發生溢流或潰決，可能影響鳳林鎮森榮里、長橋里、鳳信里與山興里等聚落，因此已強化三級開設，要求各課室及相關單位完成機具、人力與物資整備，同時盤點防救災資源與應變能量。

鎮公所規畫收容避難地點，其中森榮里居民將就近前往地勢較高、海拔約50公尺的中山堂避難，並預先存放飲用水及糧食；其餘受影響的里民則於樂活會館收容安置。

森榮里長謝玉珍表示，森榮里距離堰塞湖較近，居民憂心一旦發生潰決恐首當其衝，里內約有40多名長者，目前正逐戶提醒居民將重要文件及貴重物品打包備妥，必要時立即往高處撤離。

長橋里長邱進崑則指出，里內受影響區域多為農地，過去仰賴萬里溪灌溉，但堰塞湖阻斷部分水流後，目前溪水量僅剩約一半，農民憂心灌溉用水不足，只能先觀察未來10天情況，若有降雨可望稍微緩解缺水壓力。

萬榮鄉公所昨天下午召開災害應變中心工作會議，鄉長梁光明表示，目前尚無立即危險狀況，但已全面清查保全戶資料，掌握臥床、行動不便及特殊照護需求民眾，並完成收容場所盤點，一旦中央發布黃色警戒資訊，將立即啟動疏散撤離作業，優先協助保全戶依親安置。

另外，公所也提醒民眾切勿進入萬里溪河道、水域及溪床範圍，並留意最新監測資訊，由於颱風米克拉持續增強，外圍環流可能為花蓮帶來降雨，滾動檢討各項防災應變措施。

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮等處。圖／林保署花蓮分署提供