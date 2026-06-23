卵巢癌手術釀死遭判刑 名醫劉偉民喊冤：癌症擴散 開刀也不可能切乾淨

婦產科名醫劉偉民近日遭法院一審依業務過失致死罪判處1年4個月徒刑，引發醫界關注。劉偉民今日上午首度公開說明案件始末，這名年輕卵巢癌患者於2012接受達文西手術後，2015年7月間復發，病程快速最終病逝。但當時癌症擴散到腹腔，開刀也不可能切乾淨，即使改採開腹手術，也無法避免死亡結果。

劉偉民強調自己從醫數十年、歷經超過40次法院與檢察署開庭程序，認為當年的醫療決策符合專業判斷，並將持續提起上訴，爭取自身清白。他認為，部分鑑定意見主要來自熟悉傳統開腹手術的專家，因此對達文西微創手術的臨床應用與限制，未必有充分理解。

「醫審會認為，如果當時採用傳統開腹手術，病人可能不會死亡，但這與實際病況有很大落差。」劉偉民指出，患者第二次接受手術前，電腦斷層已顯示癌症復發跡象，真正進入腹腔後更發現癌細胞早已廣泛散布於腸道表面與肝臟表面，呈現密密麻麻的點狀病灶。

劉偉民說，這名患者當時年紀非常輕，且罹患的是惡性程度較高的卵巢癌，當時腹腔內的癌細胞已非單一腫瘤，而是如同灑滿整個腹膜與器官表面的細小病灶。「即使改用傳統開腹手術，也不可能把肝臟表面、大小腸表面所有癌細胞全部切除。」

劉偉民說，若要將腸道表面的癌細胞徹底清除，勢必需要大範圍切除腸道，患者根本無法存活。肝臟表面也同樣布滿病灶，不可能因為改採開腹手術就能完全根除癌症。

劉偉民表示，當時手術已將子宮、卵巢及可見病灶盡可能切除，剩餘無法完全清除的微小病灶，依照卵巢癌治療原則，本就需仰賴後續化學治療控制。事後回顧，患者對化療反應也不理想，即使當時選擇直接化療、不進行手術，結果未必有所不同。

劉偉民說，「卵巢癌是非常無情的疾病」，許多患者即使接受完整手術與化療，仍可能復發。患者在第一次手術後已穩定長達三年半才再度復發，顯示疾病本身具有高度侵襲性，不能將最終結果完全歸因於手術方式。

對於判決認為達文西手術可能增加復發風險，劉偉民強烈反駁，不論是達文西手術、腹腔鏡手術或傳統開腹手術，外科醫師的目標都是盡可能切除可見病灶，不會因為使用不同工具，就讓癌症比較容易復發。

劉偉民強調，自己從醫多年，深知傳統手術與微創手術各自的優缺點，當年的決策完全基於病人利益考量，而非其他因素。將會透過二審程序，讓法院重新檢視所有病歷資料與醫療證據，還原當年臨床現場的真實情況。

婦產科名醫劉偉民於北醫附醫擔任主治醫師時，為患卵巢癌患者進行達文西手術治療，最終仍因癌細胞轉移等不幸身亡。台北醫學大學附設醫院回應，全案已進入司法階段，本院全力配合調查。