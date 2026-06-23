快訊

郵局解定存買0050！他對比結果傻眼：一周漲幅抵7、8年利息

世足賽／保住晉級希望 阿爾及利亞兩關鍵角球2：1逆轉約旦

彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

聽新聞
0:00 / 0:00

卵巢癌手術釀死遭判刑 名醫劉偉民喊冤：癌症擴散 開刀也不可能切乾淨

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
婦產科名醫劉偉民「達文西手術切腫瘤釀死」，今天公開說明始末，將提出上訴。本報資料照片
婦產科名醫劉偉民「達文西手術切腫瘤釀死」，今天公開說明始末，將提出上訴。本報資料照片

婦產科名醫劉偉民近日遭法院一審依業務過失致死罪判處1年4個月徒刑，引發醫界關注。劉偉民今日上午首度公開說明案件始末，這名年輕卵巢癌患者於2012接受達文西手術後，2015年7月間復發，病程快速最終病逝。但當時癌症擴散到腹腔，開刀也不可能切乾淨，即使改採開腹手術，也無法避免死亡結果。

劉偉民強調自己從醫數十年、歷經超過40次法院與檢察署開庭程序，認為當年的醫療決策符合專業判斷，並將持續提起上訴，爭取自身清白。他認為，部分鑑定意見主要來自熟悉傳統開腹手術的專家，因此對達文西微創手術的臨床應用與限制，未必有充分理解。

「醫審會認為，如果當時採用傳統開腹手術，病人可能不會死亡，但這與實際病況有很大落差。」劉偉民指出，患者第二次接受手術前，電腦斷層已顯示癌症復發跡象，真正進入腹腔後更發現癌細胞早已廣泛散布於腸道表面與肝臟表面，呈現密密麻麻的點狀病灶。

劉偉民說，這名患者當時年紀非常輕，且罹患的是惡性程度較高的卵巢癌，當時腹腔內的癌細胞已非單一腫瘤，而是如同灑滿整個腹膜與器官表面的細小病灶。「即使改用傳統開腹手術，也不可能把肝臟表面、大小腸表面所有癌細胞全部切除。」

劉偉民說，若要將腸道表面的癌細胞徹底清除，勢必需要大範圍切除腸道，患者根本無法存活。肝臟表面也同樣布滿病灶，不可能因為改採開腹手術就能完全根除癌症。

劉偉民表示，當時手術已將子宮、卵巢及可見病灶盡可能切除，剩餘無法完全清除的微小病灶，依照卵巢癌治療原則，本就需仰賴後續化學治療控制。事後回顧，患者對化療反應也不理想，即使當時選擇直接化療、不進行手術，結果未必有所不同。

劉偉民說，「卵巢癌是非常無情的疾病」，許多患者即使接受完整手術與化療，仍可能復發。患者在第一次手術後已穩定長達三年半才再度復發，顯示疾病本身具有高度侵襲性，不能將最終結果完全歸因於手術方式。

對於判決認為達文西手術可能增加復發風險，劉偉民強烈反駁，不論是達文西手術、腹腔鏡手術或傳統開腹手術，外科醫師的目標都是盡可能切除可見病灶，不會因為使用不同工具，就讓癌症比較容易復發。

劉偉民強調，自己從醫多年，深知傳統手術與微創手術各自的優缺點，當年的決策完全基於病人利益考量，而非其他因素。將會透過二審程序，讓法院重新檢視所有病歷資料與醫療證據，還原當年臨床現場的真實情況。

婦產科名醫劉偉民於北醫附醫擔任主治醫師時，為患卵巢癌患者進行達文西手術治療，最終仍因癌細胞轉移等不幸身亡。台北醫學大學附設醫院回應，全案已進入司法階段，本院全力配合調查。

癌症 卵巢癌 達文西 北醫

延伸閱讀

認達文西手術處理復發腫瘤致死 北院判劉偉民1年4月

菜花不是電燒完就沒事！醫：菜花復發率達4成 靠「這招」預防

肺癌、胰臟癌、卵巢癌死亡率上升 衛福部：恐與「這些因素」有關

24歲女正顎手術後臉部歪斜自嘲似朱元璋 主刀醫師辯稱比之前洋氣

相關新聞

全球日夜複合高溫事件增 彭啓明：擬推抗高溫40度演練

根據最新研究，全球高溫日接續高溫夜所構成的連續複合事件增加73%；學者指出，24小時的熱負荷累積可能造成健康風險。環境部...

吳明賢OHCA葉克膜搶命 兩天前發文擔心內科住院醫師招收率僅61%創新低

台大醫學院院長吳明賢因到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，目前台大為他裝上葉克膜全力搶救中。吳明賢兩天前才在臉書發文，指自己在端午連假前接獲內科醫學會秘書處傳來訊息，確認今年台灣內科住院醫師全國招收率僅 61%，創下歷史新低，讓他非常憂心。

陸委會點名赴陸簽約農團查處 陳駿季：相關團體尚未回覆

陸委會日前點名5個農業團體赴對岸海峽論壇簽約，已將由農業部查處，引發農民團體強烈反彈，批政府打壓民間交流。農業部長陳駿季今表示，6月18日有接到陸委會來函，並依函文內容請相關團體說明，目前尚未得到回覆，也再次強調樂見兩岸正常的農業貿易，不希望帶有任何政治目的。

偏頭痛嚴重影響生活與睡眠 中榮「雷射針灸」見治療成果

1名34歲女性，受偏頭痛困擾10年，嚴重影響日常生活與睡眠，後來經台中榮總中西醫聯合照護，並接受中醫「雷射針灸」治療，在不需侵入性扎針的狀況下，經過為期一個月8次的療程後，發作程度與頻率均獲顯著改善，入睡困難也一併緩解。

甲狀腺結節5年長成3.6公分 婦人躺平竟有窒息感 奇美醫微創消融助改善

台南一名60多歲蔡姓婦人5年前健檢時，發現右側甲狀腺有約不到0.5公分的小結節，原本定期追蹤觀察，孰料結節卻逐漸增大至3.6公分，經奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師葉美成評估，透過甲狀腺微創射頻消融手術，將結節縮小為1.8公分，頸部線條也順利恢復平整，甲狀腺功能也維持穩定並持續追蹤。

偷排廢水認罪協商催生轉型 福興畜牧糞尿集中處理場本周啟用

彰化縣2022年查獲19家畜牧場涉嫌利用暗管偷排廢水，案件後續透過司法認罪協商機制，促成業者投入2.56億元興建畜牧糞尿集中處理場。其中位於酪農業聚集的福興鄉一處集中處理場將於本周啟用，環保局指出，今年底前全縣將有6座集中處理場營運，可處理26家畜牧場、約2.6萬頭牛豬產生的糞尿及廢水，規模為全國最大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。