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板南線連2日異常 北捷致歉：電纜過熱、電路板異常

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運板南線。示意圖。本報系資料照
捷運板南線。示意圖。本報系資料照

北捷板南線板橋站往南港展覽館方向列車，昨晚8時28分發生列車異常狀況，導致列車延誤等狀況。北捷今說明，經研判為第三軌預埋管內一條直流電纜絕緣異常，導致電纜過熱產生煙霧，並全面檢測該區域其餘電纜設備正常，確認安全無虞。

北捷表示，事發當下有旅客聽到的聲響，主要是因電纜絕緣異常造成短路所產生，經查當時捷運列車及軌道等設施設備均正常。另外，第三軌蓋板上方的燒焦痕跡，經維修人員下軌道檢查，確認為預埋管內電纜異常將管口填塞物噴濺至蓋板所致。

此外，6月21日板南線忠孝復興站部分月台門於列車停妥後未自動開啟，經維修人員詳細檢修，確認原因為電路板異常影響開門迴路，經更換異常電路板，觀察迄今月臺門均正常啟閉。

北捷致歉，事件發生造成旅客不便，感謝旅客於處理期間的體諒與配合。

北捷 板南線

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