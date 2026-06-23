聽新聞
0:00 / 0:00
板南線連2日異常 北捷致歉：電纜過熱、電路板異常
台北捷運板南線板橋站往南港展覽館方向列車，昨晚8時28分發生列車異常狀況，導致列車延誤等狀況。北捷今說明，經研判為第三軌預埋管內一條直流電纜絕緣異常，導致電纜過熱產生煙霧，並全面檢測該區域其餘電纜設備正常，確認安全無虞。
北捷表示，事發當下有旅客聽到的聲響，主要是因電纜絕緣異常造成短路所產生，經查當時捷運列車及軌道等設施設備均正常。另外，第三軌蓋板上方的燒焦痕跡，經維修人員下軌道檢查，確認為預埋管內電纜異常將管口填塞物噴濺至蓋板所致。
此外，6月21日板南線忠孝復興站部分月台門於列車停妥後未自動開啟，經維修人員詳細檢修，確認原因為電路板異常影響開門迴路，經更換異常電路板，觀察迄今月臺門均正常啟閉。
北捷致歉，事件發生造成旅客不便，感謝旅客於處理期間的體諒與配合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。