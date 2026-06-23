大陸黃魚動物用藥違規、蛋糕盒螢光劑超標 邊境攔截退運銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項共11項，其中一批由中國大陸出口的黃花魚，被檢出動物用藥超標，被要求退運或銷毀；另有二批來自大陸的蛋糕盒及燙金盒，被檢出螢光增白劑超標，其中一批是提供於雙北開設多家分店的「4K烘培」（4K baking）使用，重量逾2公噸。因半年內已驗出7批產品不合食安規定，食藥署持續對大陸食品容器具採加強抽批查驗，抽驗比率為2至5成。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，輸入業者「匯豐聚合股份有限公司」報驗的中國大陸冰鮮黃花魚，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.01 ppm，依據「動物用藥殘留標準」，恩氟喹啉羧酸為不得檢出，這批共6279公斤黃魚必須退運或銷毀，食藥署針對該公司在邊境抽驗比率調升為逐批查驗，據統計，去年12月15日至今年6月15日止，大陸黃魚等生鮮品共2批不合格，不合格率為0.8%。

2批分別由輸入業者「萬青有限公司」及「神大廚烘焙材料行」報驗的大陸製蛋糕盒及燙金盒，被檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出，其中，後者為提供知名連鎖烘焙坊「4K烘焙」使用，數量共1萬個，總重量2131公斤，劉芳銘說，這2批大陸的食品容器具必須退運或銷毀，且針對這2家公司在邊境查驗比率調升為逐批查驗。

食藥署統計，去年12月15日至今年6月15日止，受理大陸的「其他紙或紙板製之盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面為蠟或紙漿製品者」，報驗1194批，檢驗不合格7批，不合格率0.6%，檢驗不合格原因為螢光增白劑、蒸發殘渣及氯仿可溶物超標。劉芳銘指出，食藥署已經從今年4月7日起至7月22日止，在邊境針對這類大陸食品容器具，採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。