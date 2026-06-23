強颱米克拉路徑往日本方向修正 沖繩、名古屋、東京影響時間曝
米克拉颱風將威脅日本。今年編號第7號颱風米克拉目前仍是強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱米克拉過去6小時已逐漸減速，並開始北轉。路徑預報變化不大，持續沿著太平洋高壓邊緣移動。明天、周四逐步北上，最接近台灣時距離約400至500公里。隨後將於周五白天通過日本那霸附近海域，之後加速朝東北方向移動，持續往日本南方前進。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，近期各模式有將路徑略微往日本本州方向修正的趨勢，加上後期環流可能與鋒面系統結合，對日本中部至關東地區受影響的機率有所「上升」。近期有安排前往日本名古屋至東京之間的民眾，務必注意颱風動態及航空公司起降訊息。
關於航空交通可能受影響時間評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，沖繩那霸機場為周五白天，名古屋中部機場為周六下午至夜晚，東京羽田機場、成田機場為周六夜晚至周日凌晨。實際航班起降、延誤或取消情形，仍應以航空公司及機場最新公告為準。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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